Con Sala Virtual, la Cineteca Nacional llega a Puebla y a cualquier punto del país

Donde haya un cinéfilo con internet estará la Cineteca Nacional, afirma Nelson Carro, director de Difusión y Programación el recinto ubicado en la colonia de Xoco de la Ciudad de México, al hablar del proyecto Sala Virtual que permite que cualquier amante del cine vea, de manera virtual y a través de cualquier dispositivo, los filmes que semanalmente son ofrecidos en el espacio.

Se trata, abunda, de que cualquier persona en el territorio mexicano pueda acceder en línea a funciones de la cineteca, para acercarse a la experiencia de la función y a los contenidos cinematográficos que se muestran en ella de manera presencial.

Durante una entrevista telefónica, señala que Sala Virtual responde a la idea de descentralización que persigue la Cineteca Nacional la cual, si bien es nacional, el llevar el cine de calidad desde la Ciudad de México a todo el país es algo complicado, pues aun con programas como la Muestra internacional, el Foro o los ciclos que se programan a lo largo del año llega a unas 30 o 40 ciudades importantes del país, entre ellas Puebla, por lo que no se cubre en su totalidad al territorio nacional.

Sala Virtual, expone, responde también al esfuerzo de la Cineteca Nacional por “ponerse al día con la tecnología”, ante la proliferación de plataformas de consumo virtual del cine. “Veníamos pensando en la posibilidad de un tipo de sala virtual que por un lado nos pudiera poner al día con la nueva tecnología para sumarnos a esa evolución, algo que con la llegada del Covid-19 y el cierre de la cineteca por nueve meses, nos llevó a desarrollar de una manera más apresurada”.

Considera que si bien existen varias plataformas en línea o en streaming que ofrecen una gran cantidad de títulos cinematográficos, Sala Virtual ofrece la cartelera que se programa en la Cineteca Nacional, y con ello –al igual que pasa en las salas físicas- se dirige a un grupo “que muchas veces está descuidado por el resto de la exhibición comercial”.

Por tanto, aseguró Carro, ya sea de manera física o virtual, los cinéfilos encontrarán la oferta y la estructura de las funciones cinematográficas de este recinto. En ese sentido, detalla que en Sala Virtual el espectador se acercará a la programación diaria de la misma cineteca consistente en ocho o nueve películas el espacio que tienen 16 o 18 funciones, una oferta que se va renovando semanalmente, a la par de dos o tres estrenos relevantes. “El catálogo es el mismo que pasa en la cineteca. La programación de la sala virtual busca replicar la programación de la sala física con el aval de la Cineteca Nacional”.

Ahondó que la cineteca tiene una gran cantidad de películas adquiridas a lo largo del tiempo, a la par de aquellas que manejan la mayor parte de las distribuidoras, incluso extranjeras, lo que genera una cantidad enorme de títulos -que no todos, pero sí en su mayor parte- que podrán estar disponibles en la sala virtual: del clásico La dolce vita, de Federico Fellini en su versión restaurada; mexicanas como Leona de Isaac Cherem, de reciente estreno; internacionales como Pastor o impostor de Jan Komasa, que estuvo en la pasada muestra; o el filme animado Buñuel en el laberinto de las tortugas de Salvador Simó; y El misterio del Sr. Pick, de Rémi Bezançon, de manufactura francesa.

Carro estimó que si bien no es lo mismo ver una película en una sala virtual que en una sala cinematográfica, también es cierto que hay un consumo virtual de cine. “Incluso en la Cineteca es mucho cine el que consumimos así porque el acceso es mayor”.

Consideró que ver cine virtual o presencial no son dos cosas contradictorias: “ir al cine a ver una película es una experiencia única más en la Cineteca Nacional, pero no hay que dejar de lado la posibilidad de consumir de manera virtual, pues muchos no tiene acceso al espacio por mera cuestión geográfica. Nos estamos dirigiendo a un público que en el caso de Puebla, por ejemplo, tiene acceso a una programación cinematográfica cultural amplia, pero en el país hay lugares más desamparados. Sala Virtual puede dar acceso a los cinéfilos que sin duda existen en todo el país y no solo en las grandes ciudades. A lo largo de estos años nos hemos volcado a la Ciudad de México, por lo que en este momento el desafío es difundir a la Cineteca en todo el país”.

En Sala Virtual, por un boleto de 50 pesos –que a diferencia de lo presencial sería para uso personal, y aquí será para el disfrute grupal-, los cinéfilos accederán a una cartelera, de donde elegirán el filme y el horario de su preferencia, comprar en línea y obtener un código, mismo que deberá ingresar en https://salavirtualcinetecanacional.mx para acceder a la sala de cine en línea. Las exhibiciones tienen un horario y tiempo definidos. Las películas se presentan en su idioma original con subtítulos en español. Al ser una sesión en casa se podrá detener unos instantes la proyección, no obstante, el tiempo está limitado a 10 minutos.

La cartelera se consulta en: https://www.cinetecanacional.net/controlador.php?opcion=carteleraSalaVirtual