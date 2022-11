Sala Bruja y La 15 abren taller libre de dibujo para testimoniar la realidad

Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente:

Dibujar es una forma de testimoniar aquello que acontece en un momento en específico. Bajo esa definición, misma que a lo largo de casi 15 años ha ido acuñando el colectivo La 15, abrirá el Taller de dibujo libre, un espacio en funciones a partir del próximo 7 de noviembre en Sala Bruja -Avenida 15 Poniente 1304, barrio de Santiago-.

Su coordinador Santos Cuatecontzi señala que luego de un rato de no tener un proceso relacionado con el dibujo, el colectivo abre este espacio que llama a personas mayores de 18 años a ser parte de un lugar en el que no se sentirán acotados, en el que no es requisito el haber pasado o pertenecer a una carrera ligada a las artes sino más bien a responder a una latencia interna, que conecta con un nervio antiguo que deviene de las primeras expresiones del hombre, de las primeras trazas que son elementales y tienen potencia para comunicar.