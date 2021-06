Saidé Peraza lista para ir por otro título

Saidé Peraza, una de las mejores basquetbolistas para UPAEP en los últimos años se convirtió en la novata del año en la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil con su destacada actuación con las Lobas de Aguascalientes

Titular en su primera temporada, en una liga que tiene talento de gran experiencia de jugadoras nacionales y sobre todo de las extranjeras que alimentan a la liga, ahí fue capaz de demostrar su calidad.

“Al iniciar me sentía nerviosa, de manera normal, pero ahora ya conozco, me conocen mis compañeras, me han ayudado mucho mis compañeras y eso me ha facilitado las cosas en esta etapa”

Para Saidé Peraza el cambio de universitaria a ser profesional fue complicado, puesto que en la Liga ABE estaba acostumbra a defender y atacar más con un sistema de conjunto y aquí en la Liga Profesional el duelo individual es lo más habitual.

“Vengo acostumbrada de una Liga ABE que es más en conjunto el sistema de juego, y aquí es más el uno contra uno, además de las extranjeras que tienen un gran nivel, es aquí estar al tu por tu en muchos duelos durante los partidos, todo el esfuerzo que hice en UPAEP, ganar poco a poco la experiencia me ha ayudado para conseguir buenos resultados, ha sido un reto, ganarse el lugar en el entrenamiento y hacerme notar con la idea de que puedo jugar aquí en la Liga Profesional”

Por otra parte comentó que se fue de UPAEP con una sensación agridulce porque la pandemia impidió que se jugaran las fases finales del año anterior y además por la suspensión que continuó por este 2021 también terminó su elegibilidad.

“Me fui de UPAEP con una sensación de tristeza, porque un año antes de la pandemia perdimos dos finales contra Tigres y Tec Monterrey, en mi último año teníamos tan metido el llegar a la final y quitarnos la daga clavada en el corazón, pero bueno, me fui triste porque no se pudo hacer nada. Pero contenta porque mis mejores años fueron en UPAEP, Javier Ceniceros y Vladimir Vargas son grandes personas, me fui con el sentimiento que no pude regresarle a las Águilas un poco de lo mucho que me dio”

Finalmente comentó que la Liga la ha forzado a elevar su nivel, sobre todo a mejorar en su especialidad, la defensiva y los rebotes, al enfrentar a jugadoras de talla internacional que juegan en este circuito.

“La liga me ha exigido bastante, en nuestro equipo todas pueden hacer puntos, pero defensivamente ha sido un reto, porque nunca pensé en defender a muchas jugadoras que había visto en la duela y ahora las tengo de rivales, pero estoy muy contenta por jugar al nivel y que mi trabajo de resultados”.

Ahora Saidé Peraza y su equipo, las Lobas de Aguascalientes estarán enfrentando a partir de este viernes en las semifinales al equipo de Aztks. Con la ventaja de estar en casa ante un rival muy complicado.