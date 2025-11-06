Apoyos para damnificados, no condiciona entrada a actos del FIP: Pacheco

Al referir que la donación de productos no perecederos que serán enviados a personas y familias que resultaron damnificadas por los estragos de las lluvias suscitadas en la Sierra Norte de Puebla no condiciona la entrada a los actos del Festival Internacional de Puebla (FIP), la titular de la Secretaría de Arte y Cultura (SAC) de Puebla, Alejandra Pacheco Mex presentó la edición 17 de este proyecto.

Desde la conferencia matutina estatal, esta vez encabezada por el secretario de Gobernación Samuel Aguilar Pala, la funcionaria estatal señaló que todas las actividades se realizarán en beneficio de las familias damnificadas, no obstante, dijo que la entrega de productos por parte del público es “un mecanismo de apoyo en beneficio” de los afectados.

Expuso que este año, el FIP reunirá a más de 45 artistas y 50 géneros artísticos, en 10 sedes en el estado programado del 7 al 14 de noviembre, no obstante las actividades se concentrarán los días viernes 7, sábado 8 y domingo 9, proyectando la asistencia de por lo menos 19 mil personas que provocarán una derrama de más de 50 millones de pesos y 62 por ciento de ocupación hotelera.

Confió que el FIP se desarrollará en espacios emblemáticos como el Paseo Bravo, el Barrio del Artista, el Centro Cultural San Roque, la Casa de la Cultura, la Sala Teatro Luis Cabrera, San Pedro Museo de Arte, el Patio de Casa de Cultura, la Sala Rodríguez Alconedo, así como los municipios de Tlatlauquitepec y Tecali de Herrera.

Entre los invitados internacionales sobresalen agrupaciones y compañías provenientes de Argentina, España, Congo, Alemania, Colombia y Cuba, además de la participación de estados como Aguascalientes y Ciudad de México.

La programación contará con la participación de agrupaciones teatrales internacionales provenientes de Colombia y Cuba, así como con destacadas propuestas de danza y teatro nacional, entre las que figuran artistas de la talla de María Rojo y Alberto Estrella.

Pacheco Mex destacó que, para el sábado 8 de noviembre a las 21 horas, el Paseo Bravo -un cambio de sede, pues el concierto sería en el zócalo de Puebla- se presentarán Los Auténticos Decadentes, una de las bandas más representativas del rock latinoamericano.

Asimismo, resaltó la participación del tenor Emilio Ruggerio, quien dijo ofrecerá una serie de presentaciones: el viernes 7 de noviembre a las 18 horas, en el Teatro Gregorio de Gante de Tecali de Herrera, en colaboración con la Orquesta Típica del Estado de Puebla (OTEP); el sábado 8 de noviembre a las 16 horas, en la Sala Teatro Luis Cabrera de Casa de Cultura con un recital de piano; y el domingo 9 de noviembre a las 17 horas en el parque municipal de Tlatlauquitepec, también en colaboración con la OTEP.

El tenor Emilio Ruggerio realizó estudios de canto en la Escuela Nacional de Música de la UNAM y de actuación en el Centro de Actores de San Francisco, Estados Unidos, bajo la guía de figuras como Al Pacino y Shelley Mitchell. Formó parte de la Academia de Ópera del Teatro de Zúrich y del Teatro alla Scala de Milán, y fue el último alumno del célebre tenor Giuseppe di Stefano (2001–2005).

Particularmente, la titular de la SAC refirió que el día 13 de noviembre a las 18 horas se hará la presentación del libro Los malos de la historia: Gustavo Díaz Ordaz, de Fritz Glockner, que presentará el comunicador Jesús Ramírez Cuevas.

También presente en la conferencia de medios, el director de la compañía circense Rodará Roberto Mendiola, además de destacar que es necesario fomentar y consumir espectáculos en vivo, informó que para la inauguración del FIP que será este viernes 7 de noviembre a las 18 horas en el Barrio del artista resaltó que estará presente la compañía de teatro de calle La tartana con el espectáculo A vuelo de pájaro, un grupo de Colombia cargada de folklore con amplia trayectoria en Medellín.

Para conocer la programación del FIP se puede consultar el sitio web https://sayc.puebla.gob.mx