Jueves, noviembre 6, 2025
NoticiasCultura

Apoyos para damnificados, no condiciona entrada a actos del FIP: Pacheco

La titular de la SAC, Alejandra Pacheco Mex, durante la presentación del Festival Internacional de Puebla 2024 en conferencia matutina
La titular de la SAC, Alejandra Pacheco Mex, durante la presentación del Festival Internacional de Puebla 2024 en conferencia matutina.
Paula Carrizosa

Al referir que la donación de productos no perecederos que serán enviados a personas y familias que resultaron damnificadas por los estragos de las lluvias suscitadas en la Sierra Norte de Puebla no condiciona la entrada a los actos del Festival Internacional de Puebla (FIP), la titular de la Secretaría de Arte y Cultura (SAC) de Puebla, Alejandra Pacheco Mex presentó la edición 17 de este proyecto.

- Anuncio -

Desde la conferencia matutina estatal, esta vez encabezada por el secretario de Gobernación Samuel Aguilar Pala, la funcionaria estatal señaló que todas las actividades se realizarán en beneficio de las familias damnificadas, no obstante, dijo que la entrega de productos por parte del público es “un mecanismo de apoyo en beneficio” de los afectados.

Expuso que este año, el FIP reunirá a más de 45 artistas y 50 géneros artísticos, en 10 sedes en el estado programado del 7 al 14 de noviembre, no obstante las actividades se concentrarán los días viernes 7, sábado 8 y domingo 9, proyectando la asistencia de por lo menos 19 mil personas que provocarán una derrama de más de 50 millones de pesos y 62 por ciento de ocupación hotelera.

Confió que el FIP se desarrollará en espacios emblemáticos como el Paseo Bravo, el Barrio del Artista, el Centro Cultural San Roque, la Casa de la Cultura, la Sala Teatro Luis Cabrera, San Pedro Museo de Arte, el Patio de Casa de Cultura, la Sala Rodríguez Alconedo, así como los municipios de Tlatlauquitepec y Tecali de Herrera.

- Advertisement -

Entre los invitados internacionales sobresalen agrupaciones y compañías provenientes de Argentina, España, Congo, Alemania, Colombia y Cuba, además de la participación de estados como Aguascalientes y Ciudad de México.

La programación contará con la participación de agrupaciones teatrales internacionales provenientes de Colombia y Cuba, así como con destacadas propuestas de danza y teatro nacional, entre las que figuran artistas de la talla de María Rojo y Alberto Estrella.

Pacheco Mex destacó que, para el sábado 8 de noviembre a las 21 horas, el Paseo Bravo -un cambio de sede, pues el concierto sería en el zócalo de Puebla- se presentarán Los Auténticos Decadentes, una de las bandas más representativas del rock latinoamericano.

- Advertisement -

Asimismo, resaltó la participación del tenor Emilio Ruggerio, quien dijo ofrecerá una serie de presentaciones: el viernes 7 de noviembre a las 18 horas, en el Teatro Gregorio de Gante de Tecali de Herrera, en colaboración con la Orquesta Típica del Estado de Puebla (OTEP); el sábado 8 de noviembre a las 16 horas, en la Sala Teatro Luis Cabrera de Casa de Cultura con un recital de piano; y el domingo 9 de noviembre a las 17 horas en el parque municipal de Tlatlauquitepec, también en colaboración con la OTEP. 

El tenor Emilio Ruggerio realizó estudios de canto en la Escuela Nacional de Música de la UNAM y de actuación en el Centro de Actores de San Francisco, Estados Unidos, bajo la guía de figuras como Al Pacino y Shelley Mitchell. Formó parte de la Academia de Ópera del Teatro de Zúrich y del Teatro alla Scala de Milán, y fue el último alumno del célebre tenor Giuseppe di Stefano (2001–2005).

Particularmente, la titular de la SAC refirió que el día 13 de noviembre a las 18 horas se hará la presentación del libro Los malos de la historia: Gustavo Díaz Ordaz, de Fritz Glockner, que presentará el comunicador Jesús Ramírez Cuevas.

También presente en la conferencia de medios, el director de la compañía circense Rodará Roberto Mendiola, además de destacar que es necesario fomentar y consumir espectáculos en vivo, informó que para la inauguración del FIP que será este viernes 7 de noviembre a las 18 horas en el Barrio del artista resaltó que estará presente la compañía de teatro de calle La tartana con el espectáculo A vuelo de pájaro, un grupo de Colombia cargada de folklore con amplia trayectoria en Medellín.

Para conocer la programación del FIP se puede consultar el sitio web https://sayc.puebla.gob.mx

Temas

Más noticias

00:01:31
Ciencia y tecnología

INAOE alinea 3 actos de divulgación astronómica para el fin de semana en Puebla

Paula Carrizosa -
Como la alineación de los planetas, en Puebla se alinearán tres actos de divulgación astronómica: las 100 horas de Astronomía, la Semana Mundial del...
Ciencia y tecnología

Hallazgo de pez fósil en Molcaxac pone a Puebla como centro de origen mundial

Paula Carrizosa -
El registro fósil de un pez hallado en una comunidad mixteca de Puebla abrió un amplio panorama: el ser una nueva especie y hasta...

Últimas

Últimas

Relacionadas

El Festival Internacional de Puebla invita a apoyar a damnificados de la Sierra Norte

Paula Carrizosa -
Con el anuncio de que todas las actividades de su edición 17 se realizarán en beneficio de las familias damnificadas de la Sierra Norte...

Buscan que Tecuanes de Ajalpan sean reconocidos como patrimonio cultural

Paula Carrizosa -
Un tecuan es un jaguar, y en una de las danzas más representativas de la región mixteca de Puebla es cazado por varios hombres...

Con más de 70 actos, la SAC alista el encuentro estatal Entre Vivos y Muertos

Paula Carrizosa -
La Secretaría de Arte y Cultura (SAC) alista la sexta edición del encuentro estatal Entre Vivos y Muertos, que se desarrollará a finales de...

Más noticias

Advierten científicos que el orbe está por entrar en la era de los huracanes categoría 6

La Jornada -
Tras arrasar Jamaica y Cuba, el huracán Melissa se interna en el Atlántico, y algunos científicos advierten que ya estamos entrando en la era...

Documentan por primera vez ataque de orcas a crías de tiburón blanco

La Jornada -
California. Por primera vez, científicos documentaron a orcas cazando tiburones blancos en una zona de cría. Utilizaron una técnica para voltearlos boca arriba, inmovilizarlos...

Agentes del ICE arrastran y detienen a una maestra de guardería en Chicago

La Jornada -
Chicago. Un video, que se volvió viral en las redes sociales, grabado en el exterior de una guardería de la zona noroeste de Chicago,...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025