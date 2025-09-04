Sac-Bahlán

Una nota por demás interesante que encontré en el portal de Sin Embargo, da cuenta de un hallazgo inusitado en la selva lacandona en Chiapas: “El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó el pasado 24 de julio sobre el hallazgo de Sak-Bahlán, considerada la última ciudad de los lacandones rebeldes en Chiapas y conocida como la ‘tierra del jaguar blanco’. (…) La ubicación fue identificada gracias a un modelo predictivo desarrollado por Josuhé Lozada Toledo, investigador del Centro INAH Chiapas, quien utilizó Sistemas de Información Geográfica (SIG) para generar un mapa con posibles rutas hacia el asentamiento, el cual había resultado escurridizo para otras expediciones, entre ellas, una de 1999, organizada por Conservación Internacional, de la que formó parte el propio historiador”. De confirmarse el hallazgo, estaríamos ante las ruinas de la que fuera la última comunidad que se mantuvo sin ser conquistada en Chiapas hasta 1695, momento en que cayó bajo el dominio colonial. Más adelante, en 1697, caería el señorío Itzá, Tayasal, conquistado por Martín de Urzúa. Todo ello trajo a mi memoria la investigación que realicé como tesis para el doctorado en Estudios Mesoamericanos que estudié en la UNAM y que versaba en torno al símbolo/texto (en términos de la semiótica de la cultura) Kanek como vehículo del continnum cultural de la resistencia maya, partiendo de la ciudad de Tayasal, en el Petén guatemalteco, pasando por la rebelión de Jacinto Canek, en Yucatán en 1761, como símbolo importante en la denominada Guerra de Castas en el siglo XIX en Yucatán, como motivo central de la novela “Canek”, de Ermilo Abreu Gómez, y como motor de la resistencia entre algunos pueblos mayas campechanos y yucatecos en el presente. De ello doy cuenta en dos libros, “¡Se han sublevado los indios! Canek, cambios y continuidades de un símbolo maya” (2018) y “Rey Kanek. Historia y mito en la construcción de la identidad maya itza’” (2020). En esa investigación apenas mencioné la conquista del Lacandón por limitaciones de espacio. Sin embargo, siempre me quedó el interés de revisar a mayor detalle ese acontecimiento.

Para ello, se puede comenzar con un libro ya clásico que se centra específicamente en la conquista del pueblo lacandón llamado “La Paz de Dios y del Rey. La conquista de la selva lacandona.1525-1821” (1988) de Jan de Vos, estupendo historiador que dedicó su vida al estudio de la historia de Chiapas. En la introducción a su libro, puntualiza dos cosas: que la conquista y posterior colonización de la selva lacandona significó un etnocidio, el del pueblo lacandón; y, por consiguiente, que los lacandones que existen el día de hoy no son los originales protagonistas de su conquista, sino que serían grupos de mayas yucatecos que habrían llegado a la región en torno al siglo XIX. Para él, los lacandones son “al final del siglo XVII, la única nación indígena de Chiapas que ha podido resistir, con relativo éxito, a la invasión española y conservar su independencia. Llevan más de siglo y medio de rebeldía, pero el precio ha sido alto. Forman ahora una comunidad muy reducida en número y endurecida en su odio contra los indios cristianizados de los pueblos de paz y contra sus amos, los españoles. Han padecido el poder del gobierno colonial, puesto que en dos ocasiones las tropas españolas destruyeron su antigua ciudad edificada en una isla rocosa, situada en una laguna y llamada Lacam-Tun, que quiere decir “Gran Peñón”. Al finalizar el siglo XVI se vieron obligados a abandonar dicha ciudad lacustre y retirarse hacia el sureste, adentrándose más aún en la selva protectora. Encontraron una sabana grande, rodeada y protegida por la gran curva del río Lacantún. Allí fundaron una nueva ciudad a la que dieron el nombre de Sac-Bahlán o ‘Tigre Blanco’. Esta nueva población sirvió en adelante como cabecera de su pequeño reino selvático. Fuera de Sac-Bahlán existían, al final del siglo XVII, otros dos pueblos más pequeños, situados en una distancia aproximada de diez leguas de la cabecera, hacia el noreste, llamados Petá y Map”. Esta larga cita tiene sentido pues nos permite comprender, en un pequeño texto, la peculiar resistencia que implicó este pueblo y sus ciudades. Como lo hizo por su parte también Tayasal en el Petén, los lacandones representaron el símbolo de la resistencia de los pueblos mayas; de hecho, para las comunidades que se encontraban bajo el dominio colonial, inspiraban respeto y, concomitantemente, un miedo profundo pues eran especialmente belicosos y violentos con los mayas que habían capitulado y vivían bajo el dominio colonial.

Jan de Vos inicia su relato hablándonos de Fray Pedro de la Concepción que realizó una entrada en 1695, a tan solo unos días de la llegada de un ejército encabezado por el Capitán General de Guatemala. “Fue una paz bien peculiar la que anunciaba Fray Pedro -continúa de Vos-, cuando pocos días después de su llegada el ejército pacificador tomaba posesión de Sac-Bahlán. Treinta años más tarde, el pueblo había sido borrado del mapa y sus habitantes habían desaparecido de la historia humana. Las reducciones forzadas, los desplazamientos sucesivos, las epidemias inevitables acabaron, en el lapso de una sola generación, con la última tribu independiente de Chiapas”. En 1769 se da el último registro de los habitantes de la ciudad en un barrio abandonado del pueblo de Santa Catarina Retalhuleu -los últimos tres sobrevivientes. De esa manera, se cumplía el etnocidio del que habla el autor. Tanto la historia de Sac- Bahlán como la historia de Tayasal, ambas con conquistas muy tardías, nos hacen ver que no hay una sola conquista de México o de los territorios de lo que fue en su momento Mesoamérica. De hecho, lo que aconteció en 1521 fue tan sólo la caída de Tenochtitlan a la que siguieron numerosas conquistas posteriores. Por otro lado, tanto la conquista de Yucatán, acaecida en los años 40 del siglo XVI y la de Guatemala, que se dio en 1524, significaron tan solo el dominio del norte de la Península de Yucatán y la región k’iche’ en los altos de Guatemala. Después de eso, quedaron numerosos territorios por conquistar, como hemos señalado.

El hallazgo de los restos de la importante ciudad, después de tantas dificultades, representa un contraste interesante que se encuentra pocas veces entre el conocimiento histórico y el arqueológico. Por ejemplo, hace algunos años que entrevisté a unos arqueólogos que realizaban exploraciones en una de las primeras villas de colonos existentes posteriormente a la conquista del Petén Itzá, me decían que, sin querer, estaban corroborando o refutando lo descrito por el historiador Grant Jones que escribió el libro “The Conquest of the Last Maya Kingdom” (1998) [“La conquista del último reino maya”]. Jones realizó una exhaustiva revisión de las crónicas de la época, lo mismo que de los documentos existentes en el Archivo General de Indias, en Sevilla y en el Archivo General de Centroamérica en Ciudad de Guatemala. Sin embargo, como suele suceder, aquello que se encuentra en los documentos no siempre coincide con las evidencias arqueológicas. Por tanto, algo similar podemos esperar que suceda una vez que las investigaciones continúen y se obtengan más datos para contrastar lo que existe a nivel histórico. Las exploraciones de sitios preclásicos o clásicos en la zona maya, como en otras regiones, se enfrentan a la carencia de archivos escritos lo que conlleva ciertas limitaciones; por tanto, el contar con estas referencias hace que el descubrimiento y la exploración de esta ciudad sean sumamente emocionantes. De por sí el procedimiento diseñado por Lozada, es por demás sugerente. “Entre los documentos utilizados para reconstruir la ubicación -nos dice la nota de Sin Embargo-, destaca una carta escrita en 1698 por fray Diego de Rivas, donde narra el trayecto desde ‘Nuestra Señora de los Dolores’ [es decir Sac- Bahlán] hasta el río Lacantún, de Chiapas, y el posterior recorrido hasta el lago Petén Itzá, en Guatemala. (…) A partir de esos datos georreferenciados, Lozada calculó las distancias recorridas en días de camino y navegación, lo que permitió delimitar una zona de búsqueda. El arqueólogo integró capas de altimetría, vegetación, cuerpos de agua y peso de carga para precisar el área”. Como se ve, la metodología partió de documentos históricos y se complementó con otros procedimientos. Esto significa que no todo está dicho en cuanto a la exploración científica, arqueológica e histórica. Celebro este hallazgo y estoy ansioso de saber los resultados de la exploración.