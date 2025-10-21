Martes, octubre 21, 2025
NoticiasCultura

SAC abre una convocatoria estatal para editar y publicar a autores de Puebla

Paula Carrizosa

Denominada Letras poblanas, la convocatoria emitida por la Secretaría de Arte y Cultura (SAC) estatal llama a que escritores y escritoras nacidos y residentes en la entidad envíen sus obras inéditas en poesía, cuento, novela, crónica y lenguas originarias para que puedan ser publicados.

Dada a conocer a través de sus redes sociales, el certamen propone la edición y publicación de las obras seleccionadas para que formen parte de la colección del mismo nombre, según indica la Dirección de fomento editorial de dicha dependencia.

Se indica que abierta hasta el domingo 26 de octubre, la convocatoria llama a participar a los autores en una sola categoría con una sola obra de temática libre y escrita en español, y en el caso de la categoría de Lenguas originarias, el escrito debe contar con su traducción al español.

En éstas, serán consideradas las siete lenguas originarias y sus variantes que se hablan en el estado de Puebla: náhuatl, totonaco, otomí, ngiwa, tepehua, mixteco y mazateco.

En el caso de las categorías de cuento, novela, crónica –que pueden ser enviadas tanto en español como en alguna de las lenguas originarias-, deberán destacar por su tratamiento del tema y coherencia, su creatividad y originalidad, su claridad expositiva, su estructura y su misma traducción.

Mientras que en el renglón de las obras de poesía, tanto en español como en lenguas originarias, deberán contar con claridad y precisión en el uso del lenguaje, su clara construcción de imágenes, su creatividad y originalidad, su tema central y su cuidadosa traducción al español.

Destaca que si bien “la titularidad de los derechos de autor corresponde a las autoras y autores”, la SAC podrá reproducir la obra, es decir, “realizar copias o ejemplares por cualquier técnica y en cualquier soporte, tales como fotografías, video o copias electrónicas”; además de “poner a disposición de la ciudadanía ejemplares impresos, así como hacer “la comunicación pública de su obra o de cualquiera de las reproducciones realizadas”, a través de la “radio, televisión, internet, redes sociales, micrositios, repositorio electrónico, aplicaciones para dispositivos móviles o cualquier otro medio digital”.

En la convocatoria se indica que se elegirán dos obras de cada categoría, por lo que en total serán 10 publicaciones, mismas que serán editadas bajo la colección Letras poblanas, imprimiéndose 500 ejemplares de cada uno por parte de la SAC, entregándose al autor el 10 por ciento del tiraje, a la par de que la distribución de las publicaciones será gratuita.

La publicación de resultados se realizará en el sitio electrónico https://sayc.puebla.gob.mx/ .

