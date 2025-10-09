Sabemos qué bandas comercializan autopartes robadas en la 46 y son investigadas por la FGE: Pallares

Las bandas dedicadas al robo y comercialización de autopartes en la zona de la 46 Poniente están plenamente identificadas y la información se encuentra actualmente en manos de la Fiscalía General del Estado (FGE), sostuvo el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Félix Pallares Miranda.

El funcionario añadió que agentes bajo su mando trabajan de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la Fiscalía para lograr resultados efectivos en la detención y desarticulación de estos grupos criminales.

“Lo estamos viendo en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del estado, en coordinación con Fiscalía, para tener algún resultado (…) ya tenemos información sobre bandas que trabajan en ese lugar pero es información sensible”, precisó Pallares durante una entrevista en la que declinó abundar en detalles para no entorpecer las investigaciones en curso.

El secretario reconoció que las redes delictivas extendieron su operación a plataformas digitales, donde se ofertan autopartes robadas por redes sociales, lo que obliga a intensificar los trabajos para erradicar la compra y venta de mercancía ilegal en dichos espacios.

Remarcó que combatir este mercado negro requiere acciones integrales: “Es un tema cultural, exigimos que no haya este tipo de mercado pero lo buscamos”, acotó, subrayando la responsabilidad social ante la demanda persistente de partes de procedencia ilícita.

En ese contexto, Pallares explicó que el personal de la SSC realiza recorridos y acciones informativas en universidades para alertar a los alumnos sobre los riesgos de adquirir productos ofrecidos en redes sociales, enfatizando la facilidad con que se incurre en la compra de mercancía robada.

El funcionario detalló que también se colabora con organismos empresariales responsables de centros comerciales, donde se reporta otro foco de robo de autopartes. Como resultado, se instalaron cámaras de videovigilancia conectadas a la Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata (DERI) y se capacita a propietarios sobre prevención del delito.

La Jornada de Oriente documentó en días recientes que la comercialización de autopartes hurtadas se realiza de forma abierta en la 46 Poniente y que las operaciones se han expandido a otras avenidas como la 44 Poniente, a pesar del anuncio hecho hace tres años por el ex gobernador Luis Miguel Barbosa para expropiar la zona y erradicar estas actividades ilegales.

Pallares insistió en que la ciudadanía juega un papel clave en la erradicación del comercio ilícito, por lo que invitó a la población a abstenerse de adquirir piezas de dudosa procedencia y a reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades. Refirió que la persistencia de este mercado responde tanto a la oferta como a la demanda, motivo por el que la corresponsabilidad social resulta determinante para enfrentar el problema.