Corría el otoño del año de 1825 en New Haven, Connecticut, Estados Unidos, cuando un pintor y profesor de arte recibió una encomienda que, además de interesante, implicaba una remuneración atractiva que le entusiasmaba por su situación económica y el avanzado estado de embarazo de su esposa.

El trabajo consistía en hacer un retrato de Gilbert du Motier, marqués de La Fayette (cuyo nombre completo era Marie-Joseph Paul Yves Roch Gilbert du Motier), mejor conocido como La Fayette o Lafayette (1757-1834), quien fue un militar, aristócrata y político francés. Había luchado como general a cargo de la representación de Estados Unidos en la Guerra de independencia contra el Imperio británico, siendo considerado uno de los principales héroes revolucionarios estadounidenses. El problema es que el trabajo se debía de hacer en Washington D.C.

La distancia entre ambos puntos (New Haven y Washington) es de alrededor de 450 kilómetros, recorrido que en la actualidad no representa algo particularmente lejano, pero que, a principios del siglo antepasado, podía tomar entre 5 y 10 días, dependiendo de varios factores como el estado de los caminos (hay que recordar que las vías no se encontraban pavimentadas y se debían recorrer senderos de tierra, a veces con cantidades importantes de lodo muy espeso y obstáculos variados). Un caballo de monta podía recorrer de 30 a 50 kilómetros por día a ritmo sostenido, es decir, sin forzarlo para evitar agotarlo. Hacerlo con cambios de caballo en establecimientos llamados “postas” o en posadas, implicaría recorrer 80 a 100 km por día, pero esto era muy costoso y requería una cuidadosa planificación. Además, las condiciones climáticas tales como lluvias o nevadas, podían retrasar el viaje significativamente, dificultando el trayecto.

Ya estando frente al militar que debía de retratar y mientras mezclaba los óleos en su paleta, imaginaba el regreso a casa, donde lo esperarían con una taza de té caliente y esas historias cotidianas que solo cobran valor cuando se comparten con quien se ama; sin embargo, una mañana fría de febrero, recibió una carta que heló su sangre pues le anunciaba que su esposa se encontraba gravemente enferma. El mensaje era escueto, pero el pánico lo inundó. Sin perder un segundo, dejó todo atrás y emprendió el viaje de regreso a caballo, bajo la tempestad y el viento cortante. Cada hora que pasaba era una eternidad y cada kilómetro un verdadero suplicio.

Cuando finalmente llegó, ya era demasiado tarde. Su esposa y el recién nacido habían muerto y no solamente arribó demasiado tarde para presenciar la tragedia, sino que incluso el funeral ya se había realizado. Los habían enterrado y lo único que quedaba de ella era el eco de su risa en las paredes vacías de su hogar y en su imaginación, el llanto del recién nacido.

Años después, en 1832, durante un viaje en barco desde Europa, conoció a un científico que hablaba sobre el electromagnetismo. Mientras el océano rugía a su alrededor, una idea comenzó a tomar forma en su mente, preguntándose si las palabras pudiesen viajar más rápido que los caballos y más veloces que los barcos. Inspirado por su propia tragedia, abandonó la pintura y se sumergió en la ciencia. Día y noche, experimentó con cables, imanes y corrientes eléctricas, obsesionado con la idea de crear un sistema que transmitiera mensajes en un instante.

No le fue nada fácil. Vivió en la pobreza, ridiculizado por muchos, pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de su esposa muerta, inspirando y motivando sus intentos, que seguramente habrán sido cientos; hasta que en 1838 logró hacer realidad su invención, creando el telégrafo. El nombre de este extraordinario personaje era Samuel Finley Breese Morse (1791-1872) quien diseño y elaboró el famoso código que lleva su apellido y que, a través de pulsos eléctricos, transmite cualquier mensaje en una forma particularmente rápida.

El telégrafo revolucionó la comunicación y el mundo, acortando distancias y uniendo a las personas como nunca antes; pero para Morse, siempre fue, ante todo, un monumento a su esposa fallecida. El nombre de ella fue Lucretia Pickering Walker (1799-1825) que no puede ser olvidado por la historia pues sin lugar a dudas fue la catalizadora de un gran invento.

El 24 de mayo de 1844, Morse envió el primer mensaje telegráfico público desde Washington D.C. a Baltimore, que recorrería en una línea de 64 km. La frase elegida fue: “What hath God wrought?” traducido como ¿Qué nos ha traído Dios? que es un versículo bíblico; pero también una reflexión personal. Morse veía su invento como una forma de superar las barreras de la distancia y el tiempo, algo que, según él, podría haber salvado a su esposa.

Morse murió en 1872, pero su código sigue vivo. En 1999, la marina estadounidense dejó de usarlo oficialmente, pero en 2023 lo reintrodujeron como sistema de respaldo en casos de emergencias.

El SOS (··· — ···), la señal de auxilio, se popularizó precisamente por su simplicidad en el código, aunque realmente no tiene un significado especial. Es tan fácil de recordar y memorizar que se ha considerado en todas las latitudes como algo universal.

La historia de Morse nos recuerda que, a veces, los mayores avances de la humanidad nacen de las tragedias personales. Su invento no solo cambió la tecnología, sino que también fue, en parte, un intento de vencer a la muerte y también a la distancia con el tiempo, condiciones que por increíble que parezca, efectivamente logró.

