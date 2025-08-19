Las “Rutas de la Salud” entregarán 1.7 millones de medicamentos a clínicas en Puebla: Armenta

El gobernador Alejandro Armenta Mier se enlazó este martes a la “Mañanera del pueblo”, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para dar el banderazo de salida a las “Rutas de la Salud” desde la explanada del Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis.

Las “Rutas de la Salud”, a cargo del IMSS-Bienestar, la Secretaría de Salud federal y Birmex, es la estrategia más importante de este nuevo modelo de federalización de los servicios de salud que busca mejorar la distribución de medicamentos en todo México.

En compañía del secretario de Salud, Carlos Alberto Pacheco y el coordinador estatal del IMSS-Bienestar, Gerónimo Lara Gálvez, el mandatario informó que en Puebla se entregará más de un millón 700 mil medicamentos en todos los centros de salud y hospitales de la entidad.

La cobertura será en 576 centros de salud de primer nivel, en 13 regiones médicas operativas, y la logística de distribución se lleva a cabo en 33 vehículos de 1.5 toneladas en 150 rutas.

Cada kit o paquete contendrá 96 tipos de medicamentos y un total de 33 mil 350 piezas.

En su intervención, destacó que todo el gobierno del estado participa en esta importante actividad, con la ayuda de la comunidad médica, para que la “Ruta de la Salud” sea un éxito.

“Todo México debe saber que nuestra presidenta, con la humanidad que le caracteriza, ha dado una instrucción contundente, ningún medicamento tiene que estar guardado en los almacenes, para evitar el desabasto”, enfatizó.

De esta manera, el gobernador se comprometió a vigilar y supervisar la instrucción federal para garantizar que los medicamentos lleguen a quienes más lo necesita.

Alejandro Armenta fue uno de los 23 gobernadores estatales que participan en esta estrategia a nivel nacional, que busca fortalecer el primer nivel de atención médica del IMSS-Bienestar.

El programa “Rutas de la Salud” surgió en Veracruz, impulsado por la gobernadora Rocío Nahle García, el cual ahora distribuirá medicamentos a cada rincón del país en camiones, camionetas y lanchas, a fin de garantizar el abasto de insumos médicos en diferentes niveles de atención.

Con la entrega de kits garantizaremos abasto del 100%: Svarch

En Palacio Nacional, el director General del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, informó que, de manera mensual, se entregarán 10 mil 497 kits de medicamentos a 8 mil 61 unidades médicas beneficiadas en el país, que busca cumplir con el 100 por ciento del abasto de fármacos.

Para ello, precisó se han destinado mil seis rutas de entrega, a partir de este martes 19 de agosto y hasta el día 23 del mismo mes.

“Vamos a eliminar barreras administrativas y logísticas, que fraccionaban los insumos y limitaban el acceso a medicamentos tan importante, como hipoglucemiantes, analgésicos o antihipertensivos; antes se mandaban de forma fraccionada, ahora en un paquete, de manera ordena, que es lo que requiere cada unidad de salud”, afirmó.

El funcionario federal aclaró que dependiendo del tamaño de la clínica, será el paquete, previo diagnóstico preciso, así como de las necesidades reales del personal médico y pacientes.

“Son mil 900 piezas por cada kit de medicamentos que asegura que, durante todo el mes, el médico tenga un suministro estable y permanente de insumos. Esto se va a repetir mes con mes y hoy iniciamos; estamos convencidos que garantizar los medicamentos es el elemento más importante para fortalecer el primer nivel de atención”, resaltó.

Al final, destacó que las “Rutas de la Salud” responden a las nuevas tecnologías y a la necesidad de rediseñar los modelos de distribución tradicionales, innovando para llevar abasto garantizado a partir de este martes a todas las unidades del país.

