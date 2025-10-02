Rutas del norte de Puebla concentran más asaltos en el transporte público

Las rutas del transporte público que circulan por el norte del municipio de Puebla encabezan la lista de mayor registro de asaltos, informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Félix Pallares Miranda. El funcionario señaló específicamente a los derroteros 13 y 43, que cubren trayectos hacia Xonacatepec, como las rutas más afectadas por este delito durante el último año.

Pallares aseguró que, a pesar de la persistencia de atracos en esas líneas, la incidencia delictiva mostró una tendencia a la baja en comparación con el mismo periodo de 2024. Atribuyó la disminución a los operativos de vigilancia y prevención implementados por la dependencia a su cargo, aunque reconoció que el acompañamiento permanente resultaría inviable para todas las unidades que circulan por la ciudad.

El servidor público explicó que la SSC prioriza la supervisión y el resguardo en las rutas con mayores tasas de asalto, por lo que se establecen dispositivos de seguridad que incluyen el abanderamiento de vehículos sospechosos hasta sus destinos. Pallares subrayó que esta acción se focaliza en aquellas líneas identificadas con mayor recurrencia en la comisión de delitos patrimoniales al interior de las unidades colectivas.

Al presentar datos recientes, reveló que entre el 23 y el 29 de septiembre se realizaron 92 revisiones bajo el esquema “transporte seguro” en más de 100 rutas distintas. Dichos operativos comprendieron inspecciones en 481 vehículos y la revisión de 2 mil 234 personas, derivando en la detención de un presunto responsable por hechos delictivos, según el balance oficial de la SSC.

La aplicación sistemática de los operativos y el seguimiento en tiempo real de las rutas han permitido que las unidades con mayor exposición reciban protección específica, disminuyendo las oportunidades para los grupos dedicados al robo en el transporte público, comentó.

No obstante, usuarios del transporte advierten aún la vulnerabilidad, especialmente en los horarios nocturnos y en puntos considerados conflictivos por la falta de alumbrado, vigilancia y presencia policial. Agregaron que las zonas donde concluyen las rutas hacia Xonacatepec suelen carecer de infraestructura suficiente para disuadir acciones delictivas, lo que obliga a los conductores y usuarios a extremar precauciones y demandar medidas adicionales.

El titular de la SSC invitó a los usuarios a denunciar cualquier acto sospechoso y participar activamente en la prevención de la delincuencia, mediante la línea de atención 911 y los canales oficiales de contacto para reportar emergencias y alertas.