Rupestre ¿universal?

En recientes fechas investigadores colombianos y británicos encontraron en las márgenes del río Orinoco que separa a Colombia de Venezuela unos petroglifos que tienen miles de años. Según la nota publicada por El País, una “serie de grabados monumentales tallados hace miles de años para representar serpientes, ciempiés gigantes y figuras humanas arrojan nuevas pistas sobre los grupos humanos que habitaron lo que hoy es la frontera entre Colombia y Venezuela hace miles de años. El hallazgo, realizado en una zona conocida como los Rápidos de Atures, en el Orinoco Medio, la región donde el cauce del tercer río más caudaloso del mundo separa ambos países, incluye el mapeo de al menos 14 sitios con grabados rupestres en rocas, algunos estudiados desde 2015, cuyo tamaño de entre 25 y 40 metros de largo los convierte en los más grandes registrados en el mundo”. Tal hallazgo se suma a muchos otros que se han ido encontrando a lo largo de varios años en todo América y que dan cuenta de las relaciones que establecieron los antiguos habitantes de estos territorios, desde un pasado remoto hasta incluso el presente, con sus entornos naturales. Producto indudable de múltiples cosmovisiones que a su vez generaron religiones, rituales y simbologías afines, son huellas estupendas del paso de la humanidad por estas tierras. Claro, hay muchas otras huellas que hieren el espacio, lo tasajean y lo borran irremediablemente, como el paso de las mineras, de aserraderos clandestinos o de ranchos ganaderos por cualquier lugar donde fijan su interés; igualmente las urbanizaciones desmedidas que irrumpen despiadadamente sobre valles, montes, cordilleras, lagos, etcétera, etcétera, etcétera. Esas huellas dan cuenta de una relación perversa, manipuladora, explotadora del entorno. Todo lo que ha hecho, hace y haga el ser humano, tendrá un impacto indeleble en el mundo. Somos una especie que marca territorios y que los transforma. El cómo lo hacemos y para qué, esa es la diferencia, como se lee en las líneas anteriores. Sin embargo, los que crearon esos grabados, tenían muchas otras cosas en mente. De acuerdo con la nota, la mayoría representan fauna de la región, pero también se encuentran figuras geométricas y representaciones humanas. “Los más grandes, sin embargo, incluyen diseños mayoritarios de alguna especie de boa o de anacondas, las míticas serpientes sudamericanas que habitan tanto en las cuencas del Orinoco como en la Amazonía”. Según los mitos locales, las serpientes son bastante peligrosas por lo que esto lleva a los investigadores a especular con la idea de que “podría ser una señal de que estos son lugares que demandan respeto (…) ‘Creemos -dice Phillip Riris, uno de los investigadores- que los grabados podrían haber sido utilizados por grupos prehistóricos como una forma de marcar el territorio, hacer saber a la gente que allí es donde viven y que se espera un comportamiento adecuado’”. Los resultados de la exploración fueron publicados en la revista Antiquity editada por la Cambridge University Press. Es de destacar el contacto que tuvieron los investigadores con pobladores de la región para comprender, en una proyección hacia el pasado, las posibles interpretaciones que tales símbolos llevan. Fascinante en verdad.

Tal noticia me hizo recordar aquella otra que leí a principios de 2023, también publicada en El País, donde se daba cuenta de la inauguración de una exposición en París: “De las cuevas de Altamira hasta Zimbabue: una exposición en París reivindica la universalidad del arte rupestre”. Tal exposición, como se ve en el encabezado de la nota, fue armada con la idea de hablar de la universalidad de la expresión rupestre en el mundo. Y si bien ello suena aceptable, lógico y hasta deseable para aquellos que pugnan constantemente por el carácter universal de la historia, considero necesario realizar algunas precisiones. Veamos. Según la nota “’En todos los lugares donde hubo Sapiens hubo imágenes’, señala Patrick Paillet, experto en arte prehistórico y uno de los comisarios de la muestra. Las obras, descubiertas en todos los continentes y en paisajes de los más variados, son el testigo de la memoria más antigua de la humanidad. El Homo sapiens ‘marcó esos lugares con su personalidad, su cultura, sus símbolos’, apunta el también profesor del Museo Nacional de Historia Natural de Francia”. Bien, al parecer la lógica de tal universalidad se instala en la idea de que “dondequiera que hubiera un sapiens, ahí hubo imágenes”. Cierto, pero es necesario aclarar que no solamente los sapiens fueron los únicos “artistas” de entre todos los homínidos, sino que hay evidencia clara de que también los neandertales podrían haber creado sus propias imágenes. De ello doy cuenta en una de mis entregas llamada “Repensar al sapiens”, también de enero de 2023. Por otro lado, habla de que esos sapiens marcaron con su “personalidad, cultura y símbolos” el espacio en que habitaron. Bueno, ahí tenemos otra clave pues cuando hablamos de personalidad y cultura, estamos hablando de una innegable “particularidad” de las expresiones encontradas, relacionadas no sólo con el espacio en donde se elaboraron, sino de la cultura que las produjo. Esto es que, aun cuando esos sapiens pertenecen a la “prehistoria” (concepto también sumamente discutible), habitaron lugares diversos y tuvieron historias diferentes. Esto es que los sapiens de Altamira no fueron los mismos de Chiribiquete en Colombia, o los de Oaxaca en México, o los de Pedra Furada en Brasil. El asunto es que se suele pensar que el sapiens de la “prehistoria” era una especie de individuo amorfo, estándar, sin personalidad ni cultura real. Por tanto, habrían dado en todo el orbe expresiones similares y, por supuesto, universales. ¿Se percibe la falacia detrás de esta interpretación?

Como sea, los especialistas más adelante afirman que el “significado concreto de las obras sigue siendo un misterio. ‘Estamos frente a humanidades que desaparecieron por completo, no hay rastros escritos o testimonios’, resalta Eric Robert. De hecho, es probable que nunca sepamos lo que estas civilizaciones de la prehistoria quisieron decir con ellas”. No obstante, señalan que la relación con la naturaleza es una constante en todas estas expresiones y de ahí su universalidad. Puede ser, pero si lo llevamos a un tiempo presente, no será la misma expresión de un textil tsotsil que el de un textil lituano y podríamos encontrar semejanzas, como bien disertó un colega de ese país en un Congreso de Semiótica al que asistí en Kaunas, Lituania en 2017. No importa si existen semejanzas, la particularidad de la expresión es la que hay que comprender, estudiar, resaltar. Es más, si echáramos una mirada a la representación en museos en el mundo, especialmente en occidente y sus colonias -como México- veremos que la representación de ese hombre “prehistórico” siempre es la misma: hombres mayoritariamente de tez blanca con bastante vello en el cuerpo y el rostro, vestidos con pieles de animales y con herramientas rudimentarias. Un claro ejemplo lo vemos con algunos sapiens representados en el Museo de la Evolución en Tehuacán. No se comprende que con semejante universalidad se eliminan las particularidades, la diferencia de la expresión plástica y los posibles sentidos rituales y simbólicos. Recordemos la vez desafortunada en que el gobierno de Calderón envió a diversas casas mexicanas -a la mía llegó- un panfleto que explicaba los lábaros patrios en pleno 2010, a cuento del bicentenario de la revolución de independencia y del centenario de la Revolución. En él se decía que la serpiente en el escudo nacional representaba al mal y el águila al bien que lo vencía que, por cierto, no era otro que el Estado. ¡Vaya versión más católica de semejante símbolo! El escudo nacional, para los que no lo sepan, es una de las posibles representaciones del mito fundacional mexica en que se dibuja a un águila parada en un nopal devorando una serpiente, lo que podría representar a su vez a una deidad celeste (Huitzilopochtli) venciendo a una entidad inframundana representada por la serpiente. Es sabido que los mexicas, por orden de su dios Huitzilopochtli debían edificar su ciudad en el lugar en que avistaran este fenómeno. Existe otra versión que dice que el águila estaba devorando un ave y que pueden leer en “Relación del origen de los indios que habitan esta Nueva España según sus historias”. Por supuesto, algo similar ocurre con la batalla de esa misma deidad que en cuanto nace parido por su madre, Coatlicue, lucha contra las 400 Centzon Huitznahuac (las estrellas) y con su hermana, la Coyolxauhqui (la luna) a quien vence y destruye arrojándola desde las alturas. Por tanto, ¿la serpiente es una representación del mal o es que los organizadores de esas festividades, igualmente que el presidente en turno y su partido eran muy piadosos? Es adosarle a cualquier representación un carácter simbólico universal para poder comprenderlo y categorizarlo. Bien, es una práctica científica muy seguida por colegas en todo el orbe, pero es totalmente fallida. No sólo se queda ahí, sino que lo vemos también en los modelos ocupados para describir a todas las civilizaciones, sus ascensos, desarrollos y colapsos, como es el ocupar el modelo de Mesopotamia para explicar la caída de numerosas ciudades mayas -el famoso colapso- y que le escuché a un connotado especialista en el tema hace unos años. Por el contrario, lo que vemos a través del estudio que citamos del Orinoco, es que los investigadores decidieron consultar a las comunidades de la región y, aunque median muchos siglos desde la elaboración de algunos de estos grabados y los que elaboran las personas del presente, encontraron ciertas continuidades lo que les permitió aventurar algunas hipótesis. No partieron necesariamente de la expresión “universal” de lo rupestre, sino de la regional. En fin, incluso en conocimientos tan remotos e inocuos, vemos la huella de un pensamiento occidental, pretendidamente universal, eurocentrado y colonizador. Es necesario cuestionarnos todo lo que sabemos y que interroguemos a los pueblos herederos de todas esas expresiones culturales pues ellos, en esa maravillosa capacidad acumulativa que tienen, guardan las claves de conocimientos tan remotos. ¿Rupestre universal? Para nada.