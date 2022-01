Ruin, atroz, abyecto

Estas últimas dos semanas han sido dantescas en Puebla y en todo el país. Hemos leído sobre asesinatos, feminicidios, enfrentamientos y numerosos acontecimientos ante los que pareciera que nos encontramos habituados. Afortunadamente, nuestra sociedad todavía reacciona ante ellos con sorpresa e indignación. Y digo afortunadamente porque la muerte, independientemente de aquella producida por la presente pandemia, parecía rondar de forma cotidiana en nuestro país desde la brillante “guerra” emprendida por el gobierno de Calderón en contra del crimen organizado y continuada por Peña Nieto. Si revisamos las estadísticas, podemos ver el abultado número de muertos que ha dejado el crimen organizado en nuestro país y la lucha en su contra, que al parecer se antoja no sólo eterna sino fatua. Igualmente, si nos asomamos a las estadísticas sobre los feminicidios, bueno, el escándalo resulta estar a la medida de lo que nos importa el tema, es decir, si somos unos machos de porquería que cosificamos a las mujeres y negamos siquiera la existencia del concepto “feminicidio”, pues el problema prácticamente no existe, ya no digamos aquellos crímenes transfóbicos, incluido el asesinato. Para estos conservadores tales acciones representan una “lección”, para que tales personas dejen de desviarse del camino “correcto”. Para aquellos que piensen de esta manera, aquí van unas imágenes sórdidas para que integren a su acervo macabro; y para los que no pensamos igual y nos preocupa la situación actual, acá unas reflexiones en torno al sentido del “otro” en el mundo actual.

La pequeña María Isabel de 10 años fue asesinada en el municipio de Zoquitlán en la Sierra Negra de Puebla. De acuerdo con los resultados periciales, sufrió abuso sexual y violencia. Fue abandonada en un lote baldío. Hace unos días, también se encontró el cuerpo sin vida de Liliana Lozada, mujer de 33 años. Lo último que se supo de ella fue que había ido al trabajo en un servicio de transporte por aplicación y desapareció para ser encontrada muerta días después. Y, como reporta el diario El Popular, otro “caso fue el de Mayra Martínez, quien fue localizada el 15 de enero sin vida y con signos de violencia en Acajete, tenía 50 años y vivía en Tehuacán. El que fue considerado el primer feminicidio de 2022, ocurrió el 7 de enero en Atlixco, donde fue hallado el cadáver putrefacto de una mujer con heridas de bala en el Barrio de Tenextepec. Ella aún se encuentra en calidad de desconocida. Desde abril de 2019 se emitió la alerta por violencia de género en el estado de Puebla, sin embargo, aunque se han implementado varios proyectos y campañas de prevención a la violencia contra las mujeres, la cantidad de feminicidios continúa creciendo”. Y sigue la nota: “A nivel nacional, Puebla es el séptimo estado más violento para las mujeres, esto de acuerdo con el registro del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Tan solo durante enero de este año han sido asesinadas cuatro mujeres, eso sin hablar de las desaparecidas”. En efecto, otro año que pinta violento en contra de las mujeres y otros grupos y otro año en que nuestras autoridades implementarán planes, harán campañas y, en esencia, como coloquialmente se dice, se “tapará el ojo al macho”, es decir, se harán “tío lolo” sin que en realidad se ataque el problema de raíz. Las mujeres no son objetos que puedan ser utilizados como sea, lo he dicho y lo seguiré diciendo. En un sentido similar, vemos que en Yucatán colectivos de jóvenes mujeres estudiantes denunciaron la existencia de un grupo de estudiantes varones de universidades privadas y públicas que en una aplicación de mensajes comparten el “pack” de sus compañeras, amigas y familiares. En Puebla se está denunciando un grupo similar llamado “Pelle T3. Las autoridades en Yucatán hacen que hacen y algunos medios de comunicación -según denuncian algunos colectivos- tergiversan la información en aras de proteger la ruindad de jóvenes que seguramente pertenecen a lo más “granado” de las familias yucatecas, de la llamada “casta divina”. Nuevamente, la mujer es objeto que ha de ser compartida, como tarjetas coleccionables, no importa si ahí ronda una hermana, una prima, la mejor amiga. Y, por supuesto, se pasan por el arco la Ley Olimpia. Al saber que existe el contubernio de autoridades en todos los niveles, operan con total impunidad. Como ellos mismos dicen, “las policías cibernéticas no sirven”.

La lista continúa. En Puebla, una joven “neni” de nombre Leslie que vendía calcetines, es detenida sin que se supiera su paradero hasta muchas horas después; la Secretaría de Seguridad argumentó pasadas varias horas después de la detención, que Leslie era integrante de una banda de narcomenudistas. Cuando presentaron a los demás miembros de la banda, resulta que se trataba de sus amigas y el padre de una de ellas que fueron detenidos mediante engaños -según detallan sus familiares- cuando trataban de investigar el paradero de Leslie. ¡Como de película! Gracias a la presión de la sociedad en redes sociales y de algunos medios, las autoridades se vieron obligadas a soltar a estas personas, previa amenaza de que “la investigación continuaría”. Afortunadamente intervino también la Comisión Estatal de Derechos Humanos que ya se encuentra realizando una investigación pues, tal cual, se violentaron sus derechos humanos. ¿Se trata de la venganza de ciertos grupos que no están de acuerdo con que existan las denominadas “nenis”? ¿Tiene que ver con la “regularización” de sus actividades como recientemente declaró la flamante -neoliberal y bien conservadora- nueva administración del Ayuntamiento Poblano? Y mientras todo esto sucedía, la imagen de Lesly y de los demás, era transmutada y de ser personas comunes y corrientes, ahora eran peligrosos delincuentes. Transmutaron de personas en objetos utilizables y desechables, para cumplir con oscuros propósitos.

Y siguen más y más casos en este desfile de sordidez. La muerte de Lourdes Maldonado, periodista de Tijuana, es una más que se suma a la larga lista de personas que se dedican a una profesión que ya es catalogada como de “alto riesgo”, sin que las autoridades federales o locales puedan o quieran hacer nada. Es la constatación de que la mejor manera de callar las voces que contribuyen a la construcción de la conciencia es su eliminación, no importa si es a través de balazos del crimen organizado o de la persecución fiscal o penal por parte de gobiernos intolerantes. Las y los compañeros del gremio dejan de ser personas y se convierten en objetos movibles, desechables, meros “mensajes” que envía el crimen o los políticos al gremio. Y quizá lo más abyecto de esta lúgubre semana -si es que eso es posible- es el caso del bebé Tadeo, extraído de su tumba en Iztapalapa, Ciudad de México, para ser introducido en el CERESO de San Miguel en Puebla. Unas versiones hablan de que podría haber sido utilizado para meter o sacar droga al penal; otras apuntan a la brujería. Como sea, el acto es una atrocidad. Con independencia del motivo, lo cierto es que el pequeño dejó de ser persona (de hecho, con la muerte, uno no deja de ser persona y tampoco deja de tener derechos) y se convirtió en un objeto, un mero recipiente, un paquete, para las y los responsables de semejante ruindad. Es la máxima representación de que, en el mundo en que nos tocó vivir, los seres humanos somos objetos disponibles para que el sistema en general haga lo que quiera con nosotros cuando se le dé la gana.

El ser, sin el otro, no es un acontecer, interpretando las palabras de Mijaíl Bajtín. Es decir, para que una acción tenga un sentido moral recíproco, debe considerarse al otro y como afirma Tatiana Bubnova, traductora del ensayo de Bajtín “Hacia una filosofía del acto ético”, “ser, en su calidad de acontecer, no es sino ‘ser juntos’ el yo y el otro; ser en el mundo compromete”. Claro, eso si pensamos que el otro es persona. Sin embargo, lo que estamos viendo es una concepción muy diferente del ser y del otro. El individuo que mata, el feminicida, no es sin el acto mismo, es nada, es imposibilidad; para ser, ha de actuar y ha de hacerlo enfrentando a esa otra persona, acabando con su vida, mutilándola. La mujer cuya vida termina, es un objeto en el que vierte ese sujeto toda su abyección para poder existir; lo que es peor, con ese acto, alecciona y controla y, a su vez, regresa la lógica patriarcal a su vida y, por ende, continúa con su existencia misógina. Algo similar sucede con aquellos ruines que tienen grupos en aplicaciones de mensajería donde comparten imágenes de compañeras y amigas (tanto en Yucatán como en Puebla) pues es como si se tratara de entrar a un club en el que puedan presumir sus conquistas. Presumen a las mujeres como trofeos de sus cacerías. Incluso leemos en alguno de los mensajes que se han exhibido algo así como “esta chica necesita dinero… invítala a salir y te afloja todo”. El ser patriarcal debe violentar, violar, poseer, exhibir y matar para reafirmar su “masculinidad”, para continuar con su esencia. El ser criminal, ha de llegar a lo que sea, incluso introducir el cadáver de un bebé a un penal, para reafirmarse, para mostrar poder, fuerza. El ser criminal o el ser político que no aceptan ser exhibidos como son en los medios de comunicación, debe enviar un mensaje claro y utilizan a los periodistas muertos como un panfleto, como un volante – como hemos dicho- que restriegan a los demás colegas para que paren con sus notas. El ser policía ha de fabricar casos para reprimir, para ocultar sus propias triquiñuelas, para eludir las consecuencias de sus propias acciones y para ello, pueden fabricarse las historias necesarias para criminalizar a quien sea. Objetos, objetos, objetos, lo repito varias veces, eso es lo que somos para toda esta gente. No somos el otro, la otra… somos “lo otro”, aquello que ha de usarse y desecharse en un accionar ruin, atroz, abyecto, que vemos hoy, pero que tiende profundas raíces en la historia de nuestro país y del mundo en general. Lindo el mundo, qué duda cabe.

