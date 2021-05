RSP denunciará al ayuntamiento de Puebla por condicionar programas sociales a cambio del voto a favor de Claudia Rivera, anuncia Fernández Solana

Redes Sociales Progresistas (RSP) presentará una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Electorales de la Fiscalía General del Estado (FGE) contra el ayuntamiento de Puebla por condicionamiento de programas sociales.

Ramón Fernández Solana, presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal (CEE) de ese partido político, sostuvo que existen evidencias de la comuna viola las leyes electorales y comete actos punitivos graves, al desviar recursos públicos y utilizar su estructura administrativa para condicionar el apoyo gubernamental en las colonias y juntas auxiliares de la capital a cambio del voto a favor de la candidata de Morena, Claudia Rivera Vivanco.

Afirmó que RSP ha logrado documentar y reunir testimonios que sustentan que el personal del ayuntamiento de Puebla supervisa actos de los candidatos de todos los partidos políticos, para ubicar liderazgos y, posteriormente, visitarlos en sus domicilios para amenazarlos con retirarles los programas de escrituración, despensas y obra pública municipal.

“Cuando hay actos de algún candidato o también hacen verificación en las casas y, si tú tienes algún programa con el municipio, cuidado y encuentren lona en tu casa o alguna otra propaganda de algún otro partido político, de cualquier otro candidato que no sea de Morena o de los afines a Rivera Vivanco, porque entonces los amenazan con retirarles el apoyo; la gente está molesta con estas prácticas que además son un delito”.

Ramón Fernández explicó que tiene testimonios de habitantes de las colonias San José los Cerritos, La Condesa, Nueva 13 de Abril, Miravalle, Santa Bárbara y Rosa del Tepeyac, de la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimehuacán.

Aunque aseveró se trata de una práctica generalizada en todo el municipio, por lo que ya se reúnen pruebas en otras zonas de la ciudad.

Afirmó que en los indicios que han logrado reunir existe el testimonio de una persona que es líder en una colonia popular, quien explica que los “licenciados y los ingenieros” que se encargan de supervisar la zona, detectaron a un grupo de vecinos que apoyaron a un candidato del PAN y que en represalia les retiraron el programa de escrituración.

“Les hablan para decirles que no van a tener acceso al programa de escrituración, no van a tener acceso al programa de guarniciones, los amenazan con quitarles el tema de la autorización al tema de drenaje… la gente me dice que pasan lista y ubican a las personas, obviamente les piden la copia de sus credenciales”, comentó..