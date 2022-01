Roscas de reyes encarecen 25% y a partir del lunes aumentará 50 centavos la torta de agua, confirma Upmipan

Debido a las alzas acumuladas el año pasado en insumos, que fueron de alrededor de 30 por ciento, en 2022 las roscas de reyes cuestan hasta 25 por ciento más a los consumidores. En tanto que a partir del próximo lunes la torta de agua subirá 50 centavos, confirmó Juan Pérez Martínez, presidente de la Unión de Pequeños y Medianos Industriales del Pan (Upmipan).

En conferencia de prensa, informó que las tradicionales de tamaño mini pasaron de 40 pesos en 2021 a 50 pesos para este mes; las chicas, que estaban en 120, ahora se encuentran en 140 pesos; las medianas se venden en 220, previamente costaban 180 pedos; y las grandes se comercializan en 300 pesos, es decir 30 pesos más que en enero de 2021.

En el caso de las rellenas están en 150 las chicas, 220 las medianas y 350 las grandes.

Mientras que las especiales de tamaño chico están en 250, las medianas en 350 y las grandes en 480 pesos.

Pérez Martínez comentó que por decisión de los 15 agremiados a la Upmipan, no habrá feria de la Rosca en la ciudad de Puebla en este año; prevén retomarla hasta 2023.

Asimismo, la expectativa de venta de este producto es de alrededor de 9 mil piezas, las mismas que comercializaron del 4 al 8 de enero de 2021.

En años previos a la epidemia de Covid-19, las panaderías agremiadas llegaban a vender 14 mil roscas.

Por otra parte, el dirigente de la Upmipan anunció que a partir del próximo 10 de enero las tortas de agua subirán 50 centavos, es decir que se comercializarán en 3.50 pesos por pieza.

Comentó que este tipo de pan pocas panaderías lo elaboran, ya que es un trabajo artesanal que requiere de mayor esfuerzo.

Sin embargo, precisó que las de manteca se mantendrán en un precio unitario de 2.50 pesos,

De continuar las alzas en insumos, la Upmipan podría aplicar un aumento a panes de dulce en febrero próximo, toda vez que algunos proveedores, como los de harina y manteca, podrían elevar sus precios a finales de enero.

“Si se da eso y que las margarinas volvieran a tener otro incremento también, no sabemos todavía de cuánto, pero si se anuncia que posiblemente vengan más incrementos, entonces sí se podría ajustar nuevamente el precio del pan… En febrero se vería se da o no el ajuste todavía o incluso buscar alguna variante con la finalidad de no ajustar”, refirió.