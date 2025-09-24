Rosa Icela Rodríguez esta hoy en Puebla; preside foro sobre la Reforma Electoral en el Barroco

La secretaria de Gobernación federal (Segob), Rosa Icela Rodríguez, estará este miércoles en Puebla para encabezar la primera audiencia pública de la Reforma Electoral en el país.

La convocatoria fue organizada por el gobierno estatal que encabeza Alejandro Armenta Mier, y se realizará a partir de las 11 horas en las instalaciones del Museo Internacional Barroco (MIB).

El estado de Puebla será el punto de partida nacional para una serie de consultas públicas en materia electoral, proceso que busca sentar las bases para una de las reformas más importantes del sexenio.

El proceso, que se extenderá hasta diciembre en todo el país, busca abrir un diálogo con la ciudadanía, expertos, académicos, partidos políticos y organizaciones sociales para recopilar propuestas y opiniones.

En la Mañanera del pueblo del lunes pasado, el comisionado presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez Álvarez, informó que el objetivo de estas jornadas es garantizar la participación de la mayor cantidad de voces posible.

Además de los foros presenciales, se habilitará un micrositio oficial: www.reformaelectoral.gob.mx. En este espacio digital, los interesados podrán registrarse, enviar sus planteamientos, consultar calendarios y responder encuestas.

“El objetivo es garantizar un proceso abierto, transparente y plural“, recalcó Gómez Álvarez.

La secretaria Rosa Icela Rodríguez no solo presidirá el evento en Puebla, sino que también estará al frente de los encuentros en Sonora el 8 de octubre, Chiapas el 15 de octubre, Nuevo León el 22 de octubre, Baja California el 29 de octubre y Zacatecas el 5 de noviembre.