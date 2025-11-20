Rompe Jhovanni Oliver acuerdo con Segob; impide registro de Marta Rodríguez para la renovación del Sindicato de Burócratas

En el arranque de la contiendan para la renovación de la dirigencia del Sindicato de Burócratas del estado de Puebla, el secretario general, Jhovanni Oliver Gallo, rompió el acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob), al impedir sin justificación el registro de la lideresa disidente Marta Rodríguez Salinas, de la planilla Movimiento Democrática.

Trabajadores del estado denunciaron que Oliver Gallo está “inventando” artículos del estatuto, para frenar el registro de Marta Rodríguez, quien por segunda ocasión busca la dirigencia sindical.

Acusaron de manera directa que Oliver Gallo está “rompiendo” el acuerdo con la Secretaría de Gobernación del estado, en el que quedó plasmado que habrá registro sin distinción para todas las planillas, a fin de garantizar el derecho sindical de votar y ser votado.

El “pacto de civilidad” fue firmado por los aspirantes de las diferentes planillas: Emanuel de Jesús Rodríguez González, Martha Rodríguez Salinas, Brenda Velázquez Batana, Verónica Herrera Lastra, Virginia Socorro Meza Cruz, Leticia Margarita Sánchez Estévez, Dolores Muñoz Vázquez, Ernesto Cortés Silva, José Fausto Salazar Martínez, María Cecilia Marcos Lozano, Martín Rodríguez Hernández y Martín García Palomino.

“Jhovanni está inventando que Marta no cumple con los estatutos, sacándose de la manga que ha violado la ley, sin que haya pruebas, pues cuenta con sus derechos sindicales vigentes”, señaló Alejandro Fernández, integrante de la planilla de Rodríguez Salinas.

Arranca registro de planillas

La tarde de este miércoles inició el periodo de registro de planillas interesadas en contender por el Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato de Burócratas, en un proceso que culminará con la elección de su nueva dirigencia el próximo 15 de diciembre.

La convocatoria oficial establece que 3 mil 152 burócratas agremiados votarán para elegir al Comité que estará en funciones de 2026 a 2029.

El nuevo Comité Electoral informó que recibirá los registros de los aspirantes a la Secretaría General y sus respectivas planillas del 19 al 21 de noviembre.

Los interesados deberán acudir a las instalaciones sindicales, ubicadas en la Avenida Unidad Deportiva 2420, Fraccionamiento Maravillas, en un horario de 9 a 19 horas.

La convocatoria impone estrictos requisitos de antigüedad para los aspirantes. Por un lado, los que aspiran a Secretaría General, de Trabajo y Conflictos, del Interior y Acción Política, y de Finanzas, deberán acreditar una antigüedad mínima de nueve años como miembros del sindicato.

Mientras que el resto de Comisiones y Secretarías requerirán una antigüedad mínima de seis años.

Todos los aspirantes deben estar al corriente en el pago de sus cuotas y contar con una trayectoria de buenos antecedentes.

Tras la recepción, el Comité revisará los expedientes del 22 al 24 de noviembre y entregará la constancia de registro el día 25, dando inicio formal a la campaña.

El voto será mediante boleta en urnas

La campaña electoral se desarrollará desde el 26 de noviembre hasta las 23:59 horas del 11 de diciembre. La jornada comicial será el 15 de diciembre, en la sede del Sindicato de Burócratas, de las 10 a las 21 horas.

El proceso será directo y secreto, mediante boletas y urnas transparentes.

Para emitir su voto, los agremiados deberán presentar su identificación oficial y acreditar su membresía activa mostrando el comprobante de pago de la quincena inmediata anterior.

Los trabajadores foráneos podrán emitir su sufragio a través de un representante. Estos delegados notificarán al Comité Electoral el nombre de su representante a más tardar el 8 de diciembre, y este representante será el encargado de recabar los votos de manera secreta y entregarlos en sobre cerrado para su debido cómputo.

El nuevo Comité Ejecutivo entrará en funciones el 1 de enero de 2026, por un periodo de cuatro años.