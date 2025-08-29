Romero Garci Crespo permanecerá como dirigente estatal de Morena hasta 2027: Villegas

Por determinación del Consejo Nacional de Morena, la dirigente estatal, Olga Lucía Romero Garci Crespo, así como los actuales representantes del consejo local, permanecerán en sus cargos hasta agosto de 2027, es decir, después de las elecciones de ese año, confirmó Andrés Villegas Mendoza, diputado local.

El también presidente del consejo estatal afirmó que aunque el periodo de la actual dirigente estatal termina este año se determinó hacer una prórroga para que permanezca en función de los resultados positivos que ha arrojado.

“En el caso de Puebla se queda nuestra presidenta Olga Lucía Romero. Si es que ella en este lapso si ella no decide alguna otra cosa. El periodo de la dirigencia terminaba en agosto de este año, pero con la prórroga será hasta el mismo mes de 2027”.

Expuso que hasta el momento Romero Garci Crespo no le ha comentado si tiene interés por algún cargo de elección popular en 2027, por lo que se encuentra concentrada en lograr la meta de un millón de militantes nuevos y la conformación de más de 2 mil seccionales en el estado.

Insistió en que el comité estatal entregó buenos resultados electorales de 2024, elección en la que Morena con sus aliados ganó la gubernatura, la mayoría en el Congreso del Estado y la mayor parte de los 217 municipios de la entidad.

“En Puebla hay un comité ejecutivo estatal integrado por diferentes grupos. Se ha hecho un buen trabajo. Se entregaron buenos números. Tenemos un gobernador que ganó por más de 2 millones de votos en nuestro estado. Esta prórroga puede llegar a 2027”, indicó.

Agregó que el Consejo Nacional de Morena también avaló una prórroga para que los actuales integrantes permanezcan en dichas posiciones hasta agosto de 2027, es decir después de las elecciones locales y federales de ese año.

El pasado 13 de agosto, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, realizó una gira por la capital del estado donde encabezó el inicio de la creación de 2 mil 904 secciones electorales del partido Movimiento Regeneración Nacional.

Manifestó que también vino a Puebla para afinar los detalles para la creación de la Escuela Municipalista, para que los ediles, regidores, síndicos sean capacitados en el manejo eficiente de los recursos y traducir el concepto de austeridad republicana a nivel municipal.

Dijo que la dirigencia nacional de Morena le pedirá a sus alcaldes que le dediquen por lo menos un día a la semana a la atención ciudadana, con su gabinete para que la gente pueda llegar a hablar de su necesidad y preocupación.