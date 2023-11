Román Tochimani, candidato a líder de Sitiavw sostiene que la Comisión Electoral no garantizó “piso parejo”

Román Tochimani Astorga, candidato de la planilla Movimiento Sindical a secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen (SITIAVW), sostuvo que no ha habido piso parejo en el proceso de renovación de la dirigencia.

En conferencia de prensa indicó que se necesitaba de mayor rigor de la Comisión Electoral para poner límites a la planilla de José Juan Hernández López, actual dirigente gremial, y a la de Hugo Tlalpan Luna.

Abundó que incluso buscó al presidente de dicha comisión, José Manuel Hernández Tolentino, para entregarle un documento en el que le manifestarían inconformidades, pero no tuvo respuesta.

“Creo que le faltó un poquito más de llevar a cabo el reglamento. No fue el piso parejo para todos, no fueron las medidas tan estrictas yo creo, no llevaron a cabo el reglamento”.

Abundó que por culpa de las planillas de Hernández López y Tlalpan Luna, que rebasaron la cantidad de personas permitidas para recorrer las naves, todos los contendientes fueron sancionados con no poder hacer proselitismo del 17 al 20 de noviembre pasado.

Por otra parte, Román Tochimani consideró que la votación que se llevará a cabo mañana se desarrollará sin contratiempos.