En 24 horas hallan a dos hombres asesinados en sus viviendas de la capital

Agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron diligencias en los domicilios de las víctimas.
Dos hombres fueron asesinados durante robos en sus casas de Puebla capital; autoridades investigan los casos. Foto: Es Imagen
Isaí Pérez Guarneros

En un lapso de 24 horas fueron localizados los cuerpos sin vida de dos hombres en el interior de sus domicilios en la capital poblana. De acuerdo con las primeras indagatorias, ambos habrían sido asesinados durante robos ocurridos en sus viviendas.

El primer caso se reportó la noche del martes en la colonia Campestre Mayorazgo, donde autoridades hallaron el cadáver de un hombre de 46 años dentro de su vivienda. El cuerpo presentaba brazos y piernas atadas. Horas más tarde, durante la madrugada del miércoles, fue localizado otro hombre, identificado como Gerdrich Alexandre, de 30 años y de nacionalidad venezolana, quien murió tras ser apuñalado en su domicilio.

Sobre el primer hallazgo, las investigaciones iniciales apuntan a un robo a casa habitación, ya que en el inmueble se constató la ausencia de un televisor, electrodomésticos y otros objetos de valor.

De acuerdo con versiones preliminares, compañeros de trabajo de la víctima habían tenido contacto con él la tarde del domingo, pero al no lograr comunicarse nuevamente y tras varios intentos fallidos, avisaron a un familiar. 

Ambos acudieron al domicilio, ubicado sobre la calle 13 Sur, y con ayuda de un cerrajero lograron ingresar. Fue entonces cuando encontraron el cuerpo sin vida del hombre y dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia.

Al lugar llegaron paramédicos y agentes de la Policía Municipal, quienes confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales. Posteriormente, peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE), adscritos al área de homicidios dolosos, realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el levantamiento del cuerpo.

De manera extraoficial trascendió que una cámara de seguridad en el exterior de la vivienda registró el ingreso y salida de los presuntos responsables, quienes cargaban con pantallas, electrodomésticos y otras pertenencias. 

En la grabación se observa a dos mujeres y un hombre que llegaron junto con la víctima el domingo por la noche y horas después salieron con los objetos robados, que colocaron en un vehículo Chevrolet. Las placas del coche quedaron registradas, por lo que las autoridades ya emprendieron su búsqueda.

El segundo caso ocurrió en el Barrio de Analco. Durante la madrugada del miércoles, fue hallado sin vida un hombre identificado como Gerdrich Alexandre, de 30 años y de nacionalidad venezolana, dentro del departamento que rentaba sobre la calle 8 Sur, entre las avenidas 9 y 11 Poniente.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven había llegado la noche del martes acompañado de tres sujetos. Ya en la madrugada comenzó una fuerte discusión que fue escuchada por los vecinos, quienes de inmediato alertaron a los servicios de emergencia.

Cuando agentes de la Policía Municipal y paramédicos arribaron al lugar, encontraron a la víctima sin signos vitales y con heridas de arma punzocortante en espalda y tórax. En la vivienda también se constató la ausencia de pertenencias personales, lo que refuerza la hipótesis de un robo.

Los vecinos entrevistados por las autoridades no pudieron aportar datos precisos sobre las características de los agresores. Sin embargo, al cierre de esta edición, las autoridades revisaban cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables en el momento de su entrada y salida del inmueble.

El cuerpo del joven venezolano fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo). Hasta el momento no se reportan detenidos en ninguno de los dos casos, aunque continúan las investigaciones para esclarecer los homicidios.

