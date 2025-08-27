Miércoles, agosto 27, 2025
Reduce en 50% los robos a transporte de carga en la autopista México-Puebla: Harfuch

La Guardia Nacional redujo 50% los robos a transporte en la México-Puebla y recuperó 30 vehículos.
El operativo “Cero Robos”, implementada en la autopista México-Puebla desde el pasado 9 de julio, ha conseguido una reducción del 50 por ciento en los robos a transporte de carga, informó el titular de la Guardia Nacional, Hernán Cortés Hernández.

Esto luego de que la Federación desplegara 302 agentes de la Guardia Nacional con 131 vehículos, aeronaves y torres, 22 drones y cinco células de inteligencia.

Durante la “Mañanera del pueblo”, el funcionario federal precisó que este operativo, que forma parte de la estrategia “Balam” y se puso en marcha en las autopistas México-Querétaro y México-Puebla, tiene como objetivo principal combatir la delincuencia en los tramos carreteros del país.

Desde el inicio de la operación, hace 49 días, explicó que se ha logrado no solo disminuir significativamente la incidencia delictiva, sino también recuperar 30 vehículos de carga que habían sido robados. 

Además, añadió que se han frustrado 13 intentos de asalto, lo que demuestra la efectividad de las acciones coordinadas entre las fuerzas de seguridad.

Como resultado de las labores de inteligencia y el trabajo conjunto con las fiscalías, se ha logrado la detención de 18 personas presuntamente implicadas en estos delitos. 

La autoridad destacó que estos resultados son un reflejo de la eficacia del despliegue en los 22 tramos carreteros que abarca la estrategia “Balam”.

En términos generales, expuso que, durante los 330 días de la actual administración, se ha registrado una reducción del 27 por ciento en los robos a transporte de carga a nivel nacional, en comparación con el periodo anterior. 

Asimismo, mencionó que la recuperación de vehículos robados ha alcanzado un 61 por ciento, lo que subraya el compromiso de las autoridades con la seguridad del sector transportista y la recuperación de la carga robada.

La operación se mantiene activa con un despliegue de personal y recursos en las autopistas México-Puebla y México-Querétaro, consideradas puntos críticos para este tipo de ilícitos. 

Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar fortaleciendo la vigilancia y las acciones de inteligencia para garantizar la seguridad en las carreteras y el libre tránsito de mercancías.

