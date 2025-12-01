Lunes, diciembre 1, 2025
Ahora usan camiones de carga para cometer asaltos en carretera en Huauchinango: Fetramex

Navarro advierte “efecto cucaracha” de asaltantes hacia tramos de Puebla

Fetramex alerta que delincuentes usan camiones de carga para bloquear y cometer robos a tráileres en Huauchinango y exigen extender el operativo Escalón.
Camiones de carga circulan por la autopista México–Tuxpan, donde Fetramex documenta nuevos robos a tráileres con bloqueos en la zona de Huauchinango.
Patricia Gutiérrez Rodríguez

La Federación de Transportistas de la República Mexicana (Fetramex) advirtió que grupos delictivos comenzaron a utilizar camiones de carga para bloquear la circulación y asaltar tráileres en la zona de Huauchinango, en el corredor que conecta con la autopista México–Tuxpan. 

El dirigente de la organización, Ángel Navarro Estrada, sostuvo que ya documentaron al menos un caso reciente en ese tramo, lo que encendió las alertas entre empresas y choferes que transitan por la región.

Señaló que, mientras en algunos puntos se refuerza la vigilancia, los asaltantes se mueven a otros tramos carreteros, lo que describió como un “efecto cucaracha”. De acuerdo con su testimonio, la presión en ciertos corredores habría empujado a los grupos delictivos hacia la zona de Huauchinango y la región colindante con Cuautla, Morelos.

Navarro Estrada relató que en el caso más reciente un camión de redilas se interpuso deliberadamente frente a un tráiler para obligarlo a detenerse, momento que aprovecharon los asaltantes para subir a la unidad de carga. 

“Tengo una evidencia donde un camión se le atravesó a un tráiler y ahí se le bajaron los tipos armados”, detalló el dirigente, al subrayar la peligrosidad de esta nueva modalidad. La maniobra, dijo, muestra una planeación que involucra vehículos de carga aparentemente regulares, pero utilizados como herramienta de bloqueo.

El dirigente de Fetramex puntualizó que algunos de los camiones utilizados pertenecen a transportistas coludidos con las bandas delictivas, mientras que en otros casos se trataría de unidades robadas a las que posteriormente les cambian las placas de circulación.

Esta situación complica la identificación de los vehículos empleados para delinquir, puesto que a simple vista circulan como cualquier otra unidad de carga.

 

La federación ha recurrido al uso de equipo de videovigilancia y cámaras instaladas en las unidades de transporte para documentar los atracos y ubicar los puntos donde se repiten los incidentes. 

Navarro refirió que así han logrado detectar patrones en diversos tramos de la carretera México–Tuxpan, donde los asaltantes modifican sus rutas conforme aumenta la presencia de la autoridad. 

El representante de Fetramex explicó que estos incidentes refuerzan la exigencia del gremio para replicar el operativo Escalón, que ya se aplica en la Cuapiaxtla-Cuacnopalan y que consiste en brindar acompañamiento de policías estatales o de la Guardia Nacional a convoyes de transportistas en rutas donde se observa un desplazamiento de la delincuencia. 

El dirigente insistió en que la respuesta oficial debe ser integral y cubrir los tramos donde ya se tienen evidencias grabadas de nuevas formas de asalto. Aseguró que mientras tando los transportistas continuarán aportando material de videovigilancia para sustentar la exigencia de más rondines y presencia policial en zonas críticas, así como para identificar a las bandas de asaltantes.

