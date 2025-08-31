Sábado, agosto 30, 2025
Roban tráiler de Liverpool cargado con electrodomésticos, el hurto asciende a más de 19 millones de pesos

Hasta el momento no se informa si el conductor ya fue localizado

Roban tráiler de Liverpool cargado con electrodomésticos, el hurto asciende a más de 19 millones de pesos
Elizabeth Rodríguez Lezama

Un tráiler de la empresa Liverpool, cargado con muebles y electrodomésticos, fue robado en la autopista Cuacnopalan–Oaxaca. Los delincuentes se deshicieron del dispositivo GPS, que fue hallado en la comunidad de Azumbilla, entrada de la Sierra Negra. Las pérdidas para la empresa ascienden a más de 19 millones de pesos. Se desconoce si el conductor ya fue localizado.

Fue durante la madrugada del viernes cuando el localizador satelital de la unidad pesada marcó su salida de la autopista, por lo que corporaciones policiacas fueron alertadas de ese movimiento irregular y se inició la búsqueda del vehículo.

Por la tarde del mismo viernes, autoridades de Nicolás Bravo recibieron la alerta del rastreador, lo que derivó en un recorrido por la zona. En el operativo participaron policías estatales, municipales y corporaciones de la Ciudad de México.

La búsqueda concluyó en Azumbilla, junta auxiliar de Nicolás Bravo, donde los agentes localizaron el dispositivo satelital tirado en unos terrenos cerca del camino que conduce hacia la cabecera municipal.

Pese a la búsqueda intensa en toda la zona, las corporaciones no lograron localizar la unidad robada. Se desconoce si el vehículo y su carga cruzaron por la Sierra Negra o si el localizador fue trasladado a esa región para distraer la atención de las fuerzas de seguridad.

Aún no se ha informado si el conductor del tráiler fue localizado. Se sabe que la empresa ya interpuso la demanda correspondiente por este millonario robo, pero la localización de la unidad se complica al no contar con el dispositivo GPS, que fue desinstalado.

