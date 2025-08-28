Jueves, agosto 28, 2025
Roban 80 mil pesos en herramientas de taller Sears a una calle del zócalo de Puebla

Isaí Pérez Guarneros

La madrugada de este jueves, al menos dos personas sustrajeron herramientas valuadas en 80 mil pesos del taller de servicio automotriz Sears, ubicado sobre la 3 Poniente, esquina con 3 Sur, en pleno Centro Histórico de la capital poblana.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla acudieron al lugar tras recibir el reporte del robo y constataron que el sistema de seguridad del establecimiento había sido vulnerado. Los delincuentes utilizaron una escalera para forzar el acceso al negocio.

Cabe destacar que en la misma vialidad, a unos cuantos metros, se encuentra instalada una torre de vigilancia con cámaras de seguridad del gobierno del estado. Las autoridades analizarán el material grabado para determinar si las cámaras registraron el momento del ilícito.

El reporte fue realizado por trabajadores que acudieron a iniciar su jornada laboral alrededor de las 9 horas. Según su testimonio a los policías municipales, la puerta no presentaba signos de violencia, por lo que no sospecharon inicialmente del robo hasta que descubrieron la falta de herramientas especializadas y un televisor, todo valuado en 80 mil pesos.

Durante la inspección, las autoridades encontraron a un costado del taller una escalera metálica, presuntamente utilizada por los ladrones. Sin embargo, el aspecto más preocupante para los empleados fue que las cámaras de seguridad y el sistema de alarma fueron saboteados intencionalmente para eliminar cualquier registro de los agresores.

Este hecho evoca el reciente robo a un domicilio en la colonia La Paz de la capital poblana, donde una banda alteró el sistema de seguridad para ingresar y sustraer un total de 200 mil pesos en efectivo, además de joyas y otros objetos de valor.

En el caso más reciente, trabajadores confirmaron a medios de comunicación que el propietario del taller ya presentó la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes.

Cabe mencionar que dicho taller se especializa en servicios automotrices como alineación, reparación de llantas, frenos, transmisión, clutch y direcciones.

