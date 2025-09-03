Banda somete a trabajadores de Sanborns de Huexotitla y roban joyería por 65 mil pesos

Un grupo de al menos cuatro hombres armados irrumpió esta mañana en la tienda departamental Sanborns, ubicada sobre el bulevar 5 de Mayo, en la colonia Huexotitla de la capital poblana. Los sujetos sometieron a los trabajadores que comenzaban su jornada laboral y sustrajeron mercancía de la joyería con un valor preliminar estimado en 65 mil pesos.

De acuerdo con los primeros reportes, tres de los hombres ingresaron previamente al establecimiento mientras un cuarto permanecía en el exterior vigilando la zona. Todos vestían de negro y, según testigos, uno de ellos portaba un cubrebocas azul y una gorra verde.

Tras un par de minutos, el hombre que se encontraba afuera entró y dio la señal para iniciar el atraco. Fue entonces cuando sometieron a los trabajadores, mientras dos de los asaltantes se dirigían directamente al área de joyería, de donde sustrajeron cadenas de oro, perlas y diversas piezas de valor.

Una vez consumado el robo, los sujetos abandonaron el lugar y escaparon en un vehículo que, debido a la confusión y al nerviosismo, no pudo ser identificado por los empleados. Según las versiones preliminares, habrían tomado rumbo hacia San Baltazar Campeche.

Minutos después, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al establecimiento tras recibir el reporte de emergencia emitido por los trabajadores.

En el sitio, los agentes policiales auxiliaron a las víctimas y desplegaron un operativo de búsqueda para dar con los responsables; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se reportaban detenidos.

Además, personal paramédico arribó junto con los uniformados para brindar atención a los empleados. Ninguno presentó lesiones físicas, aunque dos de ellos tuvieron que ser asistidos debido a una crisis nerviosa.

Durante la intervención de los socorristas, trabajadores de la tienda realizaron un conteo preliminar del botín, que ascendió a 65 mil pesos. Hasta el momento, no se ha confirmado si ya fue presentada la denuncia formal ante las autoridades ministeriales.