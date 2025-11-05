Miércoles, noviembre 5, 2025
Segundo asalto en menos de un mes en joyerías de Lomas de Angelópolis; roban 2 millones en Solo Oro

Fachada de la joyería Solo Oro, escenario del asalto en Lomas de Angelópolis.
Isaí Pérez Guarneros

Un grupo armado asaltó la joyería Solo Oro, ubicada en Lomas de Angelópolis, la tarde del martes. Los asaltantes amenazaron a las trabajadoras para apoderarse de joyas y dinero en efectivo, con un botín estimado en 2 millones de pesos.

Este robo ocurre a menos de un mes del atraco registrado en la joyería Luxury Gold, donde fueron sustraídos 6 millones de pesos en mercancía, a solo 650 metros de distancia. Aunque las autoridades no han confirmado si ambos hechos guardan relación, hasta el momento no hay personas detenidas.

De acuerdo con los reportes policiales, durante la tarde del martes varias personas ingresaron a la joyería y, de inmediato, un hombre las amenazó con un arma de fuego, exigiendo que vaciaran las vitrinas. Las empleadas acataron las órdenes sin oponer resistencia para resguardar su integridad física.

Además, los asaltantes obligaron al personal a abrir una caja de seguridad del establecimiento para sustraer el efectivo que había en su interior, antes de huir con todo lo robado.

El grupo armado abandonó el lugar caminando y se dio a la fuga con rumbo desconocido. Las trabajadoras no pudieron precisar en qué vehículos escaparon, ya que permanecieron dentro del establecimiento por miedo, mientras solicitaban apoyo a los servicios de emergencia.

Agentes de la Policía Municipal de San Andrés Cholula acudieron al sitio pocos minutos después del reporte y entrevistaron a las afectadas, quienes fueron valoradas y confirmaron que ninguna persona resultó lesionada.

Posteriormente, los agentes policiales implementaron un operativo de búsqueda en la zona durante toda la tarde; sin embargo, no se logró la identificación ni detención de los responsables.

Todas las piezas robadas eran de oro, ya que el establecimiento se dedica exclusivamente a la venta de joyería elaborada con distintos quilates de este metal precioso.

Pese a que el pasado 11 de octubre otro grupo armado integrado por seis personas asaltó la joyería Luxury Gold, ubicada a unos metros del atraco más reciente, las autoridades aún no determinan si ambos casos están relacionados o si fueron cometidos por la misma banda delictiva.

En aquella ocasión, los delincuentes lograron escapar con mercancía valuada en 6 millones de pesos.

Finalmente, la denuncia por el robo a Solo Oro ya fue presentada, y la Fiscalía General del Estado (FGE) realiza las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

