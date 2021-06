Delito por presunto robo de lajas del zócalo ya habría prescrito, pero hay que investigar: Barbosa

De confirmarse que hubo saqueo de las lajas retiradas del zócalo capitalino, en enero de 2008 por el ayuntamiento de Enrique Doger Guerrero, el delito ya prescribió pero aún así debe realizarse una investigación sobre el destino que tuvieron sobre esos elementos urbanos, opinó el gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta.

En la rueda de medios que ofreció esta mañana, el mandatario estatal dejó claro que no está responsabilizando del presunto robo a Doger ni a nadie más.

Agregó que del traslado de las lajas está enterado el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

“Lo primero es que era un secreto muy bien guardado si estamos ahí en el debate equivocado hablando de lajas originales cuando estas lajas originales del zócalo ya no estaban puestas en el piso del zócalo y tuvo que ser alguien que me llegara con una copia de esa acta notarial donde se protocoliza otras actas de hechos de 9, 10 y 11 de enero para que nos enteráramos de esto”.

Aclaró: “debo decir que yo no señalo a nadie de haber hecho cosas indebidas, no señaló a nadie de los ex alcaldes, como ya habrá alguien de manera mal intencionada dijo ‘Barbosa señala al exalcalde Enrique Doger de esto’ no, no es cierto (..), pero si hay que hacer una investigación, sin duda que sí o sea, fueron llevadas a una bodega que en ese tiempo en el 2008, estaba en el parque la maquinaria cerca ahí en Las Margaritas, esa bodega ya no está ahí porque hay un campo de fútbol ahora me dicen que la bodega está en la unidad habitacional la Guadalupana y que en ese lugar dónde está esa bodega donde trasladaron las lajas pues existe ya muy pocas lajas y que efectivamente las han estado vendiendo a 35 pesos”.

“Todo eso ocurrió en un lapso de tiempo muy largo yo creo que sí hay alcaldes que ni siquiera se enteraron de eso por qué no lo dijeron por qué los que sabían no lo dijeron es lo que yo en este momento planteó, como algo que no debió haber ocurrido. Tal parece que no querían que se hablara de esto y ya ahora sí los que están medios involucrados no involucrados que participaron en eso ya traen sus voceros mediáticos para echarle la culpa a otros”.

Apuntó: “Y a los otros que no se exhiban. Políticamente son hechos que si queremos buscar responsabilidades, están hasta prescritos, pero investigación sí tiene que haber, sí ahí se dice que una de las versiones es que quien resguardaba esa bodega era el sindicato (del ayuntamiento) y bueno también tiene que ser parte de la investigación que debe abrirse.

“Yo hoy he dirigido un oficio a la delegación del INAH para que se constituya en ese lugar y certifiquen. Parece que a nadie le interesa pues como que el INAH sabía y hasta participó en ese momento y no sabe nada los angelitos, ¡imagínense la capacidad que tienen hoy las gentes que certificaron que eran las auténticas pues no tienen capacidad no distinguen una piedra de volcán y una piedra de barranca entonces yo sí se los digo no acuso a nadie que lo escriban las plumas malintencionadas, yo no acuso a nadie son hechos hasta prescritos en cuanto a responsabilidades se refiere, pero tenemos que investigarlos y sí fue un secreto perfectamente guardado y todas las pruebas que vayamos recabando se los vamos a ir dando a los medios ya tenemos copias certificadas con apéndices de esta fe notarial o acta notarial tomadas protocolo las actas de Cabildo que están relacionadas con estos hechos .

Remató: “vamos a hacer las cosas nosotros y les vamos a dar a conocer, puede ser que (lajas) muchas estén en algunos patios de algunas personas también puede ser pero a lo mejor su honradez es tan absoluta que pagaron sus 35 pesitos por laja”.