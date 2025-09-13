Sábado, septiembre 13, 2025
Tres hombres encañonan a trabajadores y se llevan 430 mil pesos en Calzada Zavaleta

El dinero estaba destinado al pago de la nómina de la compañía afectada

Isaí Pérez Guarneros

Tres hombres armados, a bordo de un automóvil Honda blanco, encañonaron a dos trabajadores en inmediaciones de la Calzada Zavaleta, en la colonia Santa Cruz Buenavista de la capital poblana, para despojarlos de 430 mil pesos en efectivo que acababan de retirar de una sucursal bancaria con el fin de cubrir la nómina de su empresa.

De acuerdo con la versión de los afectados, el asalto ocurrió la tarde del viernes, tras acudir a una sucursal bancaria donde cobraron tres cheques que sumaban la cantidad referida.

Al salir del establecimiento guardaron el dinero en una mochila y se dirigieron a su vehículo, un MG5 blanco modelo 2023. Sin embargo, antes de ponerlo en marcha, fueron interceptados por el Honda en el que viajaban los tres asaltantes, quienes descendieron y los amenazaron con armas de fuego para exigirles la entrega del efectivo.

También puedes leer: Grupo armado ejecuta a “El Flaco” en Viveros del Valle; estaba bajo prisión domiciliaria.

Durante la agresión, los ladrones, vestidos con prendas de color verde oscuro, también obligaron a los empleados a entregar sus teléfonos móviles. Tras apoderarse de las pertenencias, los sujetos regresaron a su automóvil y emprendieron la huida con rumbo desconocido.

Vecinos de la zona auxiliaron a las víctimas en cuanto los delincuentes se marcharon, lo que permitió que contactaran de inmediato a los servicios de emergencia a través del 911 y notificaran a su superior. Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y desplegaron un operativo de búsqueda, aunque hasta el momento no se reportan detenciones.

Posteriormente, el jefe de los trabajadores llegó al sitio y confirmó a los uniformados que el dinero robado estaba destinado al pago de salarios de su plantilla laboral.

Finalmente, tanto los empleados como su superior acudieron a interponer la denuncia correspondiente por robo a cuentahabiente, con lo cual la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) inició las investigaciones para dar con los responsables.

También puedes leer: Sujetos amarran a empleados del estacionamiento del Centro de Convenciones y huyen con 100 mil pesos.

