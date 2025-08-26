Banda roba 200 mil pesos en efectivo, joyas y pertenencias de una vivienda en La Paz

Una banda delictiva sustrajo alrededor de 200 mil pesos en efectivo, joyas y objetos de valor de una vivienda en la colonia La Paz. De acuerdo con las autoridades, el atraco fue planeado con anticipación, ya que los responsables habrían manipulado el sistema de seguridad de la casa un día antes para evitar ser detectados.

El robo ocurrió el lunes en una propiedad ubicada en la calle Reforma Sur 188, esquina con Jalpan, cuando la dueña no se encontraba presente. Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que acudieron al reporte confirmaron que la banda vigiló previamente a la mujer y sabía que no estaría en su domicilio el día del asalto.

En este contexto, la denuncia fue realizada por la trabajadora del hogar, quien al llegar a laborar se percató de que la puerta estaba abierta y, al ingresar, halló evidencias de que varias personas habían hurgado entre las pertenencias de la propietaria.

Según el relato recabado por la policía municipal, la dueña ya había detectado una falla en las cámaras de seguridad el domingo, antes de salir, pero no le dio importancia.

Durante las diligencias, los agentes corroboraron que el sistema no funcionaba, por lo que no se obtuvo registro de cuántos sujetos participaron en el atraco. Sin embargo, el hurto habría ocurrido entre la mañana y las 15 horas del lunes.

Cabe recordar que en esta misma colonia, el pasado 21 de mayo, una doctora identificada como Norma Rosalía, de 45 años, fue asesinada por asfixia mecánica, según la necropsia de ley, por un grupo de personas que ingresaron a su domicilio en la calle Tonantzintla. En ese caso, los agresores también robaron objetos de valor, dinero en efectivo y una camioneta Hyundai.

Por lo anterior, la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE) mantiene abierta la investigación del homicidio con móvil de robo. Las pesquisas señalan que días previos la doctora habría atendido a dos pacientes nuevos, lo que podría estar relacionado. Al igual que el caso más reciente, se trataría de una banda que vigiló a la víctima y planificó el ataque.

Hasta el momento no se han registrado detenciones ni por el robo más reciente ni por el asesinato de la doctora en mayo.

A estos hechos se suma el asalto a mano armada registrado en la tienda de conveniencia Súper Oso, ubicada en la calle 3 Sur y 119 Poniente, en la colonia Granjas Puebla.De acuerdo con el encargado del negocio, dos hombres armados llegaron en un Tsuru color negro y lo amenazaron con armas de fuego. Lo despojaron del dinero generado por las ventas del día, cajetillas de cigarros y un teléfono móvil.

Tras el reporte al número de emergencias 911, agentes de la SSC desplegaron un operativo en la zona y lograron detener a dos hombres y una mujer, quienes estarían vinculados al atraco.

Las autoridades confirmaron que los detenidos portaban el dinero en efectivo, las cajetillas y el celular robado. Asimismo, se trasladaban en el Tsuru negro que describió la víctima.

Los tres quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

