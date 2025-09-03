Miércoles, septiembre 3, 2025
NoticiasEconomía y Ecología

Robo a camiones de carga causa pérdidas diarias de 15 millones en cada sector industrial: Concamin

20% han disminuido los atracos a unidades de carga

Robo a camiones genera pérdidas de 15 millones de pesos diarios; Puebla, zona clave en el país, según señaló dirigente de la Concamin
Robo a camiones genera pérdidas de 15 millones de pesos diarios; Puebla, zona clave en el país, según señaló dirigente de la Concamin
Patricia Gutiérrez Rodríguez

Las pérdidas diarias de al menos 15 millones de pesos en cada sector industrial, por robo a camiones de carga, continúan afectando de manera grave a la economía mexicana, según señaló Alejandro Malagón Barragán, dirigente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) en el marco de la inauguración de la Expo ANAM 2025, de la Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas.

De acuerdo con los registros de la agrupación de industriales, los atracos a camiones de carga disminuyeron 20 por ciento en el último año, lo que permitió que las pérdidas bajaran de 20 millones a 15 millones de pesos por día, pero el impacto económico se mantiene como uno de los principales retos para transportistas y empresarios.

El descenso de los robos, añadió, es resultado de operativos coordinados implementados por la Guardia Nacional y corporaciones estatales, aunque el fenómeno persiste a nivel nacional y sigue poniendo en riesgo la seguridad de los conductores y el flujo comercial.

El presidente de Concamin advirtió que la inseguridad en el autotransporte de mercancías mantiene en jaque al sector productivo, ante el constante acecho de organizaciones delictivas especializadas en el robo de vehículos y mercancías.

En este contexto, Puebla ocupa un lugar destacado en el país como una de las entidades con mayores problemas de robo a camiones de carga. Durante el primer semestre de 2025, Puebla registró 877 denuncias de robo a transportistas, principalmente en las autopistas México–Puebla y la vía Oaxaca, rutas clave para el abasto nacional y sectores industriales locales.

De los casos reportados, más del 96 por ciento se cometieron con violencia, lo que ha impulsado protestas, bloqueos carreteros y el despliegue de nuevos operativos como “Cero Robos”, impulsados por transportistas y autoridades estatales.

Malagón Barragán subrayó los esfuerzos conjuntos entre mayoristas, transportistas, productores y autoridades federales para disminuir los riesgos, especialmente mediante la creación de paradores seguros y la intensificación del patrullaje de Guardia Nacional y Sedena en las principales vías. Añadió de forma textual: “Lo más valioso para nosotros es la vida de las personas. Trabajamos para evitar que la violencia se incremente en los asaltos.”

El presidente Concamin hizo hincapié en la necesidad de frenar el destino final de los productos robados, que suelen acabar en tianguis y mercados informales. Mientras que recientemente las autoridades federales anunciaron que, como parte de los operativos, ya no se permiten importaciones temporales de rubros vulnerables, como zapatos y telas, para impedir que las mercancías hurtadas terminen en el comercio ilegal.

El sector industrial demanda soluciones que protejan a los operadores y frenen de forma real las pérdidas millonarias que se acumulan cada día.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel llama a filas a 60 mil reservistas para ocupar Gaza

La Jornada -
Europa Press Madrid. Las autoridades israelíes han empezado a llamar a filas este martes a 60 mil reservistas en medio de los planes del gobierno liderado...
Ciencia y tecnología

Un telescopio rectangular podría encontrar más rápido un ‘gemelo’ de la Tierra

La Jornada -
Madrid. Un grupo de astrofísicos defiende que los telescopios de espejo primario rectangular proporcionan un camino más claro para descubrir mundos habitables que otros...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Gobierno de Puebla homologará las leyes locales a la estrategia nacional de seguridad: Armenta

Yadira Llaven Anzures -
Durante la 51 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y casi todos los mandatarios estatales...

Conagua y FGR clausuran otro pozo clandestino de agua en San Lorenzo Teotipilco

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Un pozo de agua clandestino fue clausurado en San Lorenzo Teotipilco, junta auxiliar de Tehuacán, por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la...

Robo a camiones de carga causan pérdidas diarias de 15 millones en cada sector industrial: Concamin

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Pérdidas diarias de al menos 15 millones de pesos en cada sector industrial, por robo a camiones de carga, continúan afectando de manera grave...

Más noticias

00:03:59

Viva Aerobús: cancelan vuelos y pasajeros pagan las consecuencias

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Ni un peso por compensación obtuvieron alrededor de 85 pasajeros de Viva Aerobus a los que en junio del presente año les cancelaron el vuelo Cancún-Puebla y que, por el lado contrario, tuvieron que...
00:34:20

De continuar el título de concesión de Telmex en manos de Carlos Slim, la empresa se irá a la quiebra

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Patricia Gutiérrez entrevista a Alicia Colchado Ariza, Integrante de la sección 24 del Sindicato de...

Se registra sismo de 5.1 grados en la zona centro del país

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Un sismo de 5.1 grados se registró la tarde de este miércoles la zona centro del país y con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca. El...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025