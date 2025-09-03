Robo a camiones de carga causa pérdidas diarias de 15 millones en cada sector industrial: Concamin

Las pérdidas diarias de al menos 15 millones de pesos en cada sector industrial, por robo a camiones de carga, continúan afectando de manera grave a la economía mexicana, según señaló Alejandro Malagón Barragán, dirigente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) en el marco de la inauguración de la Expo ANAM 2025, de la Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas.

De acuerdo con los registros de la agrupación de industriales, los atracos a camiones de carga disminuyeron 20 por ciento en el último año, lo que permitió que las pérdidas bajaran de 20 millones a 15 millones de pesos por día, pero el impacto económico se mantiene como uno de los principales retos para transportistas y empresarios.

El descenso de los robos, añadió, es resultado de operativos coordinados implementados por la Guardia Nacional y corporaciones estatales, aunque el fenómeno persiste a nivel nacional y sigue poniendo en riesgo la seguridad de los conductores y el flujo comercial.

El presidente de Concamin advirtió que la inseguridad en el autotransporte de mercancías mantiene en jaque al sector productivo, ante el constante acecho de organizaciones delictivas especializadas en el robo de vehículos y mercancías.

En este contexto, Puebla ocupa un lugar destacado en el país como una de las entidades con mayores problemas de robo a camiones de carga. Durante el primer semestre de 2025, Puebla registró 877 denuncias de robo a transportistas, principalmente en las autopistas México–Puebla y la vía Oaxaca, rutas clave para el abasto nacional y sectores industriales locales.

De los casos reportados, más del 96 por ciento se cometieron con violencia, lo que ha impulsado protestas, bloqueos carreteros y el despliegue de nuevos operativos como “Cero Robos”, impulsados por transportistas y autoridades estatales.

Malagón Barragán subrayó los esfuerzos conjuntos entre mayoristas, transportistas, productores y autoridades federales para disminuir los riesgos, especialmente mediante la creación de paradores seguros y la intensificación del patrullaje de Guardia Nacional y Sedena en las principales vías. Añadió de forma textual: “Lo más valioso para nosotros es la vida de las personas. Trabajamos para evitar que la violencia se incremente en los asaltos.”

El presidente Concamin hizo hincapié en la necesidad de frenar el destino final de los productos robados, que suelen acabar en tianguis y mercados informales. Mientras que recientemente las autoridades federales anunciaron que, como parte de los operativos, ya no se permiten importaciones temporales de rubros vulnerables, como zapatos y telas, para impedir que las mercancías hurtadas terminen en el comercio ilegal.

El sector industrial demanda soluciones que protejan a los operadores y frenen de forma real las pérdidas millonarias que se acumulan cada día.