Roban 500 mil pesos de cuotas escolares en la Secundaria Pastor Rouaix de la capital

Medio millón de pesos correspondientes a inscripciones y cuotas voluntarias fue robado de la Secundaria Oficial Ingeniero Pastor Rouaix, ubicada sobre la 100 Poniente de la colonia Villa Frontera, en la capital poblana.

De acuerdo con los reportes oficiales, fue el director de la institución quien descubrió el hurto el miércoles, al iniciar su jornada laboral alrededor de las 7 horas. Al ingresar al plantel observó que una de las ventanas estaba rota, por lo que se presume que por ahí entró el responsable del robo.

Además, la puerta de la dirección y los muebles al interior se encontraban forzados y abiertos. En uno de esos muebles habían sido guardados los 500 mil pesos, que correspondían al total de las inscripciones y cuotas voluntarias de los estudiantes, según explicó el personal administrativo.

De inmediato, el director dio aviso a las autoridades, por lo que agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital acudieron al lugar y confirmaron tanto los daños materiales como la sustracción del dinero.

Durante la entrevista realizada por los uniformados, el directivo explicó que únicamente él y el personal administrativo tenían conocimiento de que dicha suma estaba resguardada en la dirección del plantel.

Ante esta situación, se le indicó presentar la denuncia correspondiente para que las autoridades ministeriales continúen con la investigación.

Cabe señalar que en este inicio del ciclo escolar 2025-2026 se han registrado al menos otros tres robos a escuelas públicas en la entidad.

Entre el 18 y el 19 de agosto, dos grupos armados asaltaron la primaria José María Morelos y Pavón, ubicada en la comunidad de San Lucas El Grande, municipio de San Salvador el Verde, donde se llevaron 15 mil pesos de inscripciones; y la primaria Adolfo López Mateos, en San Miguel Xoxtla, donde sustrajeron 20 mil pesos.

El tercer caso ocurrió el pasado 26 de agosto, cuando cuatro hombres asaltaron la Secundaria Oficial Vespertina Josefa Ortiz de Domínguez, situada en la 18 Poniente del barrio de San Antonio, en la capital poblana. En ese hecho, el botín ascendió a 10 mil pesos.