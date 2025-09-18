Jueves, septiembre 18, 2025
Sociedad y Justicia

Hombres armados en moto roban 300 mil pesos a trabajador en Avenida Juárez

El asalto ocurrió en las instalaciones del Scotiabank de avenida Juárez, donde la víctima acudía a realizar un depósito bancario.
Isaí Pérez Guarneros

Un trabajador de una funeraria acudió a las instalaciones del Scotiabank de avenida Juárez 1706, a la altura de la 19 Sur de la capital poblana, para realizar un depósito de 300 mil pesos, cuando fue sorprendido por dos hombres a las afueras del estacionamiento. Los sujetos lo amagaron con un arma de fuego para obligarlo a entregar el efectivo y sus pertenencias.

La víctima llegó al mediodía del miércoles al estacionamiento del banco a bordo de una motocicleta Italika 250Z, cuando uno de los agresores lo interceptó. Además de los 300 mil pesos y su teléfono móvil, los ladrones le arrebataron sus documentos personales.

De forma paralela, el segundo hombre ya lo aguardaba en una motocicleta tipo Cross, con la que ambos lograron darse a la fuga de inmediato.

Transeúntes presenciaron los hechos y solicitaron apoyo a los servicios de emergencia a través del 911. Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron para brindar auxilio a la víctima. Tras entrevistarlo, montaron un operativo de búsqueda de los responsables, pero al cierre de esta edición no se reportaban detenciones.

En este contexto, la denuncia por asalto con violencia fue interpuesta por el afectado, por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya inició la carpeta de investigación.

