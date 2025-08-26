Martes, agosto 26, 2025
Roban llantas, retrovisores y una moto en las plazas Ultra y Torrecillas

Ambos hurtos ocurrieron pese a la presencia de seguridad privada

Isaí Pérez Guarneros

A plena luz del día, este martes se registró el robo de llantas y autopartes en Plaza Torrecillas, sobre el bulevar Las Torres, así como el hurto de una motocicleta en Plaza Ultra, ubicada en el bulevar Héroes del 5 de Mayo de la capital poblana.

En ambos casos, los hechos ocurrieron por la mañana, mientras los propietarios se retiraron por unos minutos tras estacionar sus vehículos, lo que permitió a los responsables actuar con rapidez.

Sobre el primer caso, en Plaza Torrecillas, los ladrones robaron los neumáticos y retrovisores de un Nissan Versa color gris. El conductor denunció que había dejado su automóvil a pocos metros de la entrada de varios locales, incluido el supermercado Soriana.

El afectado señaló que, pese a la presencia de personal de seguridad privada en la zona, en cuestión de minutos su coche quedó sin llantas ni espejos laterales.

Cabe destacar que en este mismo estacionamiento, apenas el sábado pasado, un motociclista denunció el robo de su vehículo también a plena luz del día.

Respecto al segundo hecho de este martes, ocurrido poco después de las 11:00 horas, un trabajador de Ultra Noticias reportó que le robaron su motocicleta Hero Hunk 160 R 2025, color azul con negro, mientras la había dejado estacionada en Plaza Ultra.

En su denuncia pública, el afectado subrayó que esta plaza se encuentra a escasos metros de las instalaciones de la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE), lo que incrementó su indignación.

Hasta el cierre de esta edición, ambas víctimas no han confirmado si ya interpusieron denuncia formal ante las autoridades competentes.

Puedes consultar: En 12 horas una sola banda robó 14 llantas de siete autos en Puebla

Internacional

Retiro de visa de EU a ministro de Justicia de Brasil fue “irresponsable”: Lula

La Jornada -
Brasilia.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el martes que el gobierno estadounidense revocó la visa del ministro de Justicia, Ricardo...
Nacional

Comunitarios en Guerrero se levantan en armas contra cártel de ‘Los Ardillos’

La Jornada -
Chilpancingo, Gro., Habitantes de 85 comunidades mixtecas del municipio de Ayutla de los Libres, en la Costa Chica de Guerrero, se levantaron en armas...

A 10 años de la desaparición de Paulina Camargo, el caso se aproxima a la etapa de juicio: FGE

Yadira Llaven Anzures -
A una década de la desaparición de Paulina Camargo Limón, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la investigación está próxima a la...

Volcadura de autobús Futura en Huauchinango deja 21 heridos y tres fallecidos

Isaí Pérez Guarneros -
La mañana del sábado se registró un accidente en la carretera federal México–Tuxpan, a la altura del municipio de Huauchinango, donde un autobús de...
Encuentran cadáver en inmediaciones del Mercado 5 de Mayo; es el tercer hallazgo en la zona

Isaí Pérez Guarneros -
Este domingo fue localizado un cuerpo sin vida dentro de un tambo de plástico azul en la 18 Poniente, en pleno centro de la...

Bombardeos israelíes matan al menos a 24 personas en Gaza

Isaí Pérez Guarneros -
Gaza. La Defensa Civil de Gaza informó el jueves de al menos 24 muertos en bombardeos israelíes en el territorio palestino, donde Israel bloquea la entrada de ayuda...

Reservas internacionales alcanzan nivel récord al cierre del año: BdeM

Isaí Pérez Guarneros -
La reserva internacional de divisas aumentó en 16 mil 27 millones de dólares en el transcurso de este año, para alcanzar un récord de...

La crisis en Bolivia, vinculada a la ruptura en el MAS, considera Luis Arce

Isaí Pérez Guarneros -
La Paz. El presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó al ex mandatario Evo Morales (2006-2019) de ser la nueva derecha y de liderar un acoso político y económico...

