Roban llantas, retrovisores y una moto en las plazas Ultra y Torrecillas

A plena luz del día, este martes se registró el robo de llantas y autopartes en Plaza Torrecillas, sobre el bulevar Las Torres, así como el hurto de una motocicleta en Plaza Ultra, ubicada en el bulevar Héroes del 5 de Mayo de la capital poblana.

En ambos casos, los hechos ocurrieron por la mañana, mientras los propietarios se retiraron por unos minutos tras estacionar sus vehículos, lo que permitió a los responsables actuar con rapidez.

Sobre el primer caso, en Plaza Torrecillas, los ladrones robaron los neumáticos y retrovisores de un Nissan Versa color gris. El conductor denunció que había dejado su automóvil a pocos metros de la entrada de varios locales, incluido el supermercado Soriana.

El afectado señaló que, pese a la presencia de personal de seguridad privada en la zona, en cuestión de minutos su coche quedó sin llantas ni espejos laterales.

Cabe destacar que en este mismo estacionamiento, apenas el sábado pasado, un motociclista denunció el robo de su vehículo también a plena luz del día.

Respecto al segundo hecho de este martes, ocurrido poco después de las 11:00 horas, un trabajador de Ultra Noticias reportó que le robaron su motocicleta Hero Hunk 160 R 2025, color azul con negro, mientras la había dejado estacionada en Plaza Ultra.

En su denuncia pública, el afectado subrayó que esta plaza se encuentra a escasos metros de las instalaciones de la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE), lo que incrementó su indignación.

Hasta el cierre de esta edición, ambas víctimas no han confirmado si ya interpusieron denuncia formal ante las autoridades competentes.

Puedes consultar: En 12 horas una sola banda robó 14 llantas de siete autos en Puebla