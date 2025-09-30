Martes, septiembre 30, 2025
Roban cuatro camiones de carga con diversa mercancía en la Puebla-Orizaba

Isaí Pérez Guarneros

Cuatro camiones de carga pertenecientes a las empresas Cemento Cruz Azul, Barcel, El Calvario y a una compañía de paquetería fueron asaltados por un grupo de hombres armados en la autopista Puebla-Orizaba, a la altura de la comunidad de Cuesta Blanca, en el municipio de Palmar de Bravo.

Aunque el atraco ocurrió alrededor de las 4:30 horas del lunes, las autoridades lograron precisar la magnitud de lo sucedido apenas en las últimas horas. En un inicio se reportaba el robo de un solo vehículo, sin embargo, posteriormente se confirmó que fueron cuatro y que los conductores fueron privados de la libertad por varios minutos antes de ser abandonados a unos kilómetros de distancia.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el grupo armado interceptó al primer tractocamión en la hora señalada, amagando al chofer con armas de fuego. Mientras lo golpeaban para obligarlo a entregar el control del vehículo, otros integrantes del comando, compuesto por más de cuatro hombres, hicieron que los operadores de los otros tres camiones se detuvieran.

Uno de los tráileres, propiedad de la empresa cementera, contaba con cámara de seguridad y su grabación fue entregada a las autoridades. En el material, que apenas dura unos segundos, se observa cómo los delincuentes se reparten la conducción de cada uno de los camiones robados.

El resto del comando escapó en el vehículo en el que se trasladaban, mismo que no ha sido identificado. Presuntamente en esa unidad mantuvieron cautivos a los conductores antes de liberarlos en un costado de la autopista.

Autoridades informaron que únicamente una cámara logró captar parcialmente el rostro de uno de los agresores, pero fue desactivada poco después del atraco, lo que impidió obtener más registros visuales.

En cuanto a la carga, se detalló que el camión de la empresa Cruz Azul transportaba 40 toneladas de cemento; el de El Calvario llevaba huevos; otro iba cargado con productos de la marca Barcel, y el de la paquetería, cuyo nombre no fue especificado, contenía diversos artículos.

El valor de las pérdidas aún no ha sido cuantificado, aunque se estima que ascienden a varios millones de pesos. Hasta el momento, ninguno de los vehículos de carga ha sido localizado. Autoridades ministeriales, en coordinación con la Policía Estatal, mantienen abiertas las investigaciones para dar con los responsables.

