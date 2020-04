Por entrada de la fase 3 de la emergencia sanitaria, Claudia Rivera Vivanco anuncia mecanismos para entrega de programas sociales

En el inicio de la fase 3 de la emergencia sanitaria, la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, anunció los mecanismos para entregar programas sociales y económicos en 105 colonias populares de la capital, que consiste en la distribución de 27 mil despensas, 10 mil paquetes de protección sanitaria a quienes forzosamente tienen que salir a trabajar, y el pago de energía eléctrica a 10 mil familias, así como ayuda económica a grupos de atención prioritaria que se dedicaban a los servicios.

En la primera rueda de prensa virtual que emite la alcalde emanada de Morena adelantó que habrá un aumento a los 105 millones de pesos que el gobierno de la ciudad destinó para la pandemia, sin precisar el monto.

En compañía de la presidenta del Sistema DIF Municipal (SEDIF), Mayte Rivera Vivanco, se precisó que la entrega de la ayuda será de acuerdo a zonas de alta y muy alta marginación, de acuerdo a estadísticas del Coneval, Inegi y la Secretaría de Bienestar.

A este plan de ayuda emergente, Claudia Rivera sumó los 19 mil apoyos que entregará el gobierno federal a la ciudad de Puebla, entre los que se encuentran “tandas” y créditos a la palabra.

Además, agregó, de 500 apoyos a comerciantes ambulantes.

Aclaró que la entrega de los recursos será de manera paulatina para no saturar los diferentes apoyos que serán distribuidos, con el objetivo de no abandonar después a la población, cuando ya no se cuente con la ayuda.

“No vamos a encimar los apoyos, vamos a aplicarlos de manera diferenciada en los diferentes segmentos de la población para que todos tengan la ayuda”, enfatizó.

Asimismo, confirmó que el recurso económico de los 105 millones de pesos son “economías” del ayuntamiento, pues dijo que no tocará la totalidad del fondo para contingencia porque siguen vigentes protocolos de Protección Civil que podrían cubrirse, como son los sismos, lluvias y caída de ceniza por la explosión del Volcán Popocatepétl.

En la sesión de preguntas y respuestas, la alcalde informó que ya entregó la documentación al gobierno del estado para la firma de un convenio en el que se entreguen los 15 millones de pesos prometidos a la autoridad.

Exhorta Rivera a la ciudadanía a tomar precauciones para mantenerse sanos y salvos

Por otro lado, Claudia Rivera exhortó a la ciudadanía que en la entrada de la fase de contagios masivos por el virus Covid-19 en la ciudad de Puebla, la cuarta más poblada del país, a seguir “al pie de la letra” las medidas particulares para las características de esta capital.

La presidenta advirtió que “la contención no será posible sin la cooperación ni la voluntad de todos los ciudadanos, quienes deben tener esta actitud de concientización a la necesidad de tomar las precauciones posibles, para que las acciones que realice la autoridad logren el objetivo de mantenernos sanos y salvos”.

Reconoció que esta situación implica un impacto económico del mundo y el país. En ese sentido, destacó que el ayuntamiento paró actividades no indispensables desde el pasado 23 de marzo, hace un mes, lo que ha permitido contener el mayor número de contagios.

A pesar de ello, la alcalde admitió que la ciudad de Puebla acumula, hasta la tarde de este lunes, 200 contagios en el estado, por concentrar el mayor número de habitantes en la entidad.

Ante ello, Rivera Vivanco informó que era necesario anunciar un plan de apoyo para la contingencia sanitaria, el cual precisó no romperá las disposiciones de aislamiento.

“Los beneficiarios no serán convocados en ninguna reunión u oficina específica, lo que buscamos es evitar las aglomeraciones y poderlos entregar de manera individual en cada una de las zonas identificadas”, precisó.

La edil reconoció que para cada caso será el ayuntamiento quien acuda al encuentro, tal como lo establece las recomendaciones de seguridad e higiene y de sana distancia, adoptadas en el municipio.

Dijo que seguramente habrá inquietudes en la repartición de los subsidios, por lo que informó que mantendrá una comunicación constante, desde redes sociales, para aclarar las dudas y perfeccionar los mecanismos.

Habrán 10 mil apoyos para el pago de energía eléctrica en Puebla

En su oportunidad, Mayte Rivera precisó que el recurso que se está invirtiendo en promedio 17 millones de pesos para la compra de despensas (12 mdp), paquetes de protección sanitaria (2.5 mdp) y el pago de energía eléctrica (2.5 mdp).

La presidenta del DIF pidió a las personas que requieran de la ayuda para el pago de energía eléctrica, no mayor a 250 pesos, llamar al número telefónico: 3094300, a las extensiones 213 y 185, a fin de acceder a uno de los 10 mil subsidios.

Para ello, informó que los interesados deberán cubrir cuatro requisitos: presentar solicitud de apoyo, recibo de CFE vigente, una credencial de identificación y una carta de agradecimiento al ayuntamiento.

Al final, precisó que las despensas se comenzarán a repartir a partir del 28 de abril, mientras que los paquetes de salud en la primera quincena de mayo.

Afirmó que la ayuda se entregará en las 17 juntas auxiliares de la capital y sus colonias populares, priorizando la distribución casa por casa de los tres sectores vulnerables en 53 colonias de mayor marginación, como son los casos de los ancianos, embarazados y niños y adolescentes.

Para ello, dijo que se cuenta con la ayuda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Gobernación, Protección Civil, DIF, Organismo de Limpia y de Infraestructura.

Las despensas contienen frijol, arroz, azúcar, lenteja, avena, detergente en polvo y barra, sí como cloro; además están adecuando una estrategia para la entrega de frutas y verduras.