Tribunal falla vs. gobierno de Puebla; exige a Rivera repintar la cebra peatonal de blanco

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla ordenó al gobierno de Claudia Rivera Vivanco repintar la cebra peatonal de la Avenida 5 de Mayo y 31 Oriente, que hace un par de meses fue pintada con los colores del arcoíris, bandera de la comunidad gay.

Así lo dio a conocer a través de redes sociales el abogado Fernando Castillo Pacheco, quien interpuso inicialmente una inconformidad legal por cambiar los colores oficiales del paso peatonal.

El resolutivo fue emitido esta semana, en el que el Tribunal le ordena al gobierno de la ciudad de Puebla mantener en color blanco sobre la cebra peatonal.

Esto derivó en una serie de protestas entre miembros de la comunidad LGBTTTIQ y del ayuntamiento de Puebla en contra del abogado, a quien han tachado de derechista y provida.

La autoridad determinó que “de manera inmediata deberán restaurarse los cruces peatonales a nivel de arroyo vehicular”, adecuándose a lo establecido por la Norma Técnica de Diseño e Imagen Urbana para el municipio de Puebla, específicamente al crucero del bulevar 5 de Mayo y la calle 31 Oriente.

“El señalamiento cinético deberá ser reflectante, observando las especificaciones técnicas de las marcas en el pavimento identificadas como ‘MP–6 Rayas para cruce de peatones y ciclistas’, las cuales indican que deberán ser una sucesión de rayas de pintura termoplástica color blanco con microesferas reflejantes de 40 centímetros de ancho paralelas a la trayectoria de los vehículos, y separadas entre sí por cada 40 centímetros”, se lee en el resolutivo.

Por tratarse de una vialidad primaria, el juez pidió que se cumpla con la pinta de rayas a lo largo de cuatro metros, debiendo cubrir el ancho de las banquetas transversales, así como la rampa.

En julio pasado, Castillo Pacheco solicitó el amparo de la justicia federal, con número de expediente 217/2019–TJAP–JCA– 04–10, para que se retirara la franja multicolor del paso cebra.

A pesar que el fallo fue a favor de este ciudadano, las organizaciones provida señalaron que el gobierno de la ciudad se negó a quitar los colores y, en su lugar, azuzó a activistas de la comunidad gay para que repintaran con el arcoíris en el mismo paso peatonal.

El pasado 28 de junio, Rivera, regidores de Morena e integrantes de su gabinete pintaron la cebra peatonal de los colores de la bandera gay para exigir respeto a los derechos de la diversidad sexual.

En su momento, la edil capitalina declaró que la finalidad de pintar el paso peatonal con los colores del arcoíris para apoyar y “visibilizar” a la comunidad homosexual.

Rivera Vivanco informo que la Sindicatura presentó una impugnación al resolutivo del juez que le exige que “de manera inmediata” retire los colores del arcoíris de la cebra peatonal de la calle 31 Oriente y bulevar 5 de Mayo.

“Me parece que la decisión del juez no abona a un tema de combatir las formas de discriminación y me parece importante que se revise, que no sean causales de fobias soterradas que nos sigan dividiendo”, declaró.