Eduardo Rivera acusa a diputados panistas de sabotear la votación del DAP en el Congreso local

El edil Eduardo Rivera Pérez acusó a algunos de sus correligionarios de la fracción de diputados locales del PAN de sabotear la votación en el Congreso del estado a través de la cual se excluyó el cobro del Derecho al Alumbrado Público (DAP) de la Ley de Ingresos de los municipios de Puebla, San Andrés y San Pedro Cholula.

El alcalde blanquiazul lamentó que por la postura asumida por algunos legisladores de su propio partido político, diputados locales de otras fuerzas hayan tomado la determinación de votar en contra de la inclusión de ese derecho para el caso de esos tres municipios.

Cabe recodar que en sesión que se extendió durante la madrugada del pasado 24 de diciembre el Congreso del estado avaló el cobro del DAP para 140 municipios en la entidad, no así para el caso de la capital del estado y los municipios conurbados de San Pedro y San Andrés Cholula, gobernados por Acción Nacional.

Los legisladores panistas que votaron en contra de la inclusión del DAP en estas demarcaciones fueron Aurora Sierra, Mónica Rodríguez Della Vecchia, Guadalupe Leal, Nancy Jiménez, Patricia Valencia y Rafael Micalco Méndez, identificados con grupos que no son afines al edil Eduardo Rivera en el PAN.

Al respecto, cuestionó que estos y otros legisladores hayan tratado de manera distinta al municipio de Puebla y a las Cholulas respecto de los 140 municipios en los que sí se cobrará el DAP.

“Lamento que al final, la postura de algunos legisladores del PAN haya derivado en la decisión de otros legisladores de excluir de este beneficio a estos tres municipios, incluida Puebla capital. La aprobación de las leyes debió haber sido igual para todos los municipios. Si se está proponiendo una fórmula igual para todos, por qué se nos trata de manera distinta”, cuestionó.

Al mismo tiempo rechazó que se trate de un golpe en su contra o del gobierno que encabeza sino de los ciudadanos de la capital que no tendrán la oportunidad de que los recursos del DAP se traduzcan en mejores luminarias, presupuesto para juntas auxiliares y participativo.

Afirmó que se congratula que se haya aprobado el DAP para los 140 municipios que se sumaron a la propuesta planteada por su administración, ya que tendrán la oportunidad de contar con más recursos.

“Estos municipios administrarán libremente su Hacienda, así como los impuestos derivados de los servicios públicos a su cargo”.

Manifestó que al excluir del aval a estos tres municipios se afecta su independencia en materia de hacienda pública y se transgrede el principio de generalidad contributiva.

“Que quede claro, respeto la decisión mayoritaria del Poder Legislativo pero no la comparto. Veo con preocupación que algunos diputados politizaron el tema, a pesar de que no representaba un nuevo impuesto. Dejo en claro que no es un golpe a mi persona, ni a mi gobierno sino a los poblanos”.

Expuso que con los 140 millones de pesos el ayuntamiento pudo obtener más recursos para el presupuesto participativo, fortalecer el fondo de contingencia y contar con una ciudad iluminada en poco tiempo.

“Si bien constituye un obstáculo no es infranqueable y vamos a responder a estos retos con creatividad y con experiencia. La política es acuerdo y consenso y altura de miras. Los llamo a superar posturas personales y políticas. Más allá de filias y fobias. Los ciudadanos no quieren confrontaciones”, acotó.

La respuesta del munícipe se registra una semana después de la aprobación de las leyes de ingresos en el Congreso del estado.