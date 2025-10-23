Jueves, octubre 23, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Rinde homenaje Puebla a mujeres sobrevivientes del cáncer de mama en acto de reflexión y conciencia sanitaria

La actriz y activista Jessica López compartió sus experiencias

Rinde homenaje Puebla a mujeres sobrevivientes del cáncer de mama en acto de reflexión y conciencia sanitaria
Patricia Méndez

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el gobierno del municipio de Puebla llevó a cabo un encuentro dedicado a reconocer la fortaleza y valentía de las mujeres que enfrentaron esta enfermedad. El acto, organizado por la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, reunió a más de 500 asistentes en un espacio de reflexión, sensibilización y promoción de la salud preventiva.

La jornada destacó por la presentación del monólogo “Deschichada más no desdichada: El mejor papel de mi vida”, interpretado por la actriz y activista Jessica López, conocida como Yeka, quien compartió su experiencia personal con el cáncer de mama. Su testimonio, cargado de humor, fortaleza y esperanza, generó una atmósfera de solidaridad entre las participantes.

Durante su intervención, el alcalde José Chedraui enfatizó la importancia de la prevención, la atención temprana y el acceso gratuito a los servicios de salud para las mujeres del municipio. “Estos programas deben difundirse para que todas las mujeres tengan acceso a mamografías y revisiones gratuitas; hay que aprovecharlos y promoverlos, pues la prevención correcta salva vidas”, expresó.

Chedraui señaló que su administración mantiene un compromiso activo con la promoción de políticas públicas que prioricen la salud y la seguridad de las mujeres, a través de los servicios que brinda tanto el DIF Municipal como la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género.

Por su parte, la titular de la Secretaría, Zaira González Gómez, subrayó que la lucha contra el cáncer de mama trasciende el ámbito médico, al representar también una defensa de la vida y la dignidad femenina. “Revisarse, cuidarse y acudir a tiempo a una consulta puede salvar vidas. Hacerlo por una misma, por nuestras hijas, por nuestras madres, es un acto de amor y de vida”, destacó.

La funcionaria agradeció el respaldo del alcalde y reiteró que la dependencia a su cargo continuará impulsando acciones de acompañamiento integral, orientación y concientización para las mujeres poblanas. “La salud también es un derecho y un camino hacia la igualdad”, puntualizó.

En su participación, la diputada Xel Arianna Hernández reconoció la relevancia de estos espacios de reflexión, que permiten a las mujeres compartir aprendizajes comunitarios durante los procesos de diagnóstico y recuperación. Mencionó asimismo el reciente anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la creación del Modelo Nacional de Atención al Cáncer de Mama, que contempla la instalación de mil mastógrafos y mil equipos de ultrasonido en todo el país, así como la apertura de 20 centros de referencia especializados y 32 unidades oncológicas estatales.

El Gobierno de la Ciudad reafirmó su compromiso con la salud integral y emocional de las mujeres a través de políticas municipales enfocadas en la prevención, la detección temprana y el acompañamiento psicológico. Con estas acciones, la administración que encabeza José Chedraui consolidó su esfuerzo por construir una capital inclusiva, ordenada y con atención prioritaria a la salud de las poblanas.

