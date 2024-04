Riestra se dice dispuesto a revisar la concesión del agua potable en Puebla

El candidato opositor a la presidencia municipal de Puebla, Mario Riestra Piña, manifestó ayer su disposición a revisar la concesión del agua en la capital poblana, advirtiendo que la empresa no ha cumplido sus obligaciones de inversión mil millones de pesos en infraestructura.

Entrevistado ayer por la tarde, cuando le preguntaron qué hara para garantizar que el agua llegue a las colonias del sur de la ciudad, que carecen del elemento, el abanderado del PAN-PRI-PRD-PSI:

“Es una realidad esto que estás mencionando y que tristemente los últimos meses se ha venido agravando, parecía hiciera un acto deliberado de parte de Agua de Puebla o de parte del gobierno del estado el cerrar la llave para que los días previos a la elección la vuelvan a abrir. Vamos a estar muy atentos, pero esto lo podemos mejorar, primero exigiéndole la concesión que cumpla con los programas de inversión, porque no hemos visto la obra, se supone que se había comprometido a invertir más de mil millones en obra”.

Luego, externó: “en segundo lugar lo que estamos planteando es ciudadanizar, la junta de gobierno del SOAPAP hoy en día tiene tres asientos el ayuntamiento, pero no tiene ningún asiento la ciudadanía, no hay representación de especialistas, de universidades, de asociaciones y lo que queremos es ciudadanizar.

-¿A lo largo de esta década que ha tenido Agua de Puebla la concesión parece que sigue con esos abusos constantes, no sería una opción buscar quitarle la concesió, porque muchos han hablado de actuar contra Agua de Puebla y parece que no pasa nada?, le cuestionaron al abanderado albiazul.

-De hecho las cosas con el gobierno de Morena empeoraron -aseveró Mario Riestra-, subieron las tarifas, bursatilizaron la concesión, o sea, fueron los más neoliberales del mundo y yo no descartaría que si no cumplen el plan de inversión, eso es lo que hay que revisar, pudiéramos incluso plantear ello, pero lo que no hay que hacer es no generar una discusión demagógica y populista como lo hace el gobierno del estado.

En otro tema, Riestra Piña reafirmó su compromiso con la protección y el bienestar de los animales, al firmar una carta compromiso con la Agenda Animalista.

En su mensaje, el panista se comprometió a construir el primer hospital veterinario a bajo costo, 10 nuevos parques caninos para el municipio y la realización de 50 mil esterilizaciones de perros y gatos a fin de combatir el abandono de estas especies.