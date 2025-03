Riestra debe explicar a la militancia panista el pacto con Morena, dice Marcos Castro

Marcos Castro Martínez, exsecretario estatal del PAN, dijo que el actual dirigente, Mario Riestra Piña, le debe una explicación a la militancia sobre la acusación que pesa en su contra acerca de que pactó con Morena en las elecciones extraordinarias de este domingo.

El también diputado local indicó que, Néstor Camarillo Medina, líder estatal del PRI, también debe presentar elementos de su acusación en torno al supuesto pacto.

Interrogado sobre el tema en entrevista, Castro indicó que fue sospechoso el desempeño de Acción Nacional en Chignahuapan, uno de los cuatro municipios en dónde esté domingo hubo elecciones extraordinarias, así como el Marcos Castro, el candidato postulado por este partido.

“Me parece importante el caso de Chignahuapan, era una aportación importante para el PAN, me parece que son de los temas de los que la dirigencia tiene que explicar por qué no tuvimos candidato (…) en Xiutetelco no tuvimos candidato y la que tuvimos terminó en la planilla de Morena”, comentó.

El ex secretario General panista insistió en que aún no es posible decir si Mario Riestra traicionó o no a la militancia al pactar la derrota del PAN en Chignahuapan y su triunfo en Venustiano Carranza, como lo acusó Camarillo, hasta que haya más elementos para hacerlo.

