Rezago y deserción escolar aumentarán en comunidades indígenas: José Luis Leyva

Tehuacán. Como consecuencia de la suspensión de clases, por la pandemia del coronavirus, se acrecentará el rezago educativo entre alumnos de las comunidades indígenas, así lo previó José Luis Leyva Machuca, integrante del Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP), quien también teme que se eleve drásticamente la deserción escolar en esas poblaciones.

Desde antes de la pandemia, se tenía cierto rezago educativo en las zonas rurales, porque las personas viven en gran pobreza, están en desigualdad de condiciones para el aprendizaje, a lo cual se suma el sistema que pretende tratar igual a los desiguales, lo cual es un acto de marginación, expuso José Luis Leyva.

Resaltó que al no existir condiciones para las clases a distancia, los estudiantes no pueden continuar con su aprendizaje, aunque algunos docentes hacen esfuerzos para atenderlos, pero la mayoría no puede por las limitantes tecnológicas; el único modo es acudir a la comunidad y no es recomendable si no se cuidan las medidas preventivas.

Pero en las plataformas de la Secretaría de Educación, dijo, todos suben sus planes de enseñanza solo para que se llene el requisito, por lo que para el docente se trata de una gran simulación que terminará por perjudicar a los estudiantes, ya que ellos no están avanzando en su formación académica.

Reconoció que de manera personal él atiende a sus alumnos cada 15 días, directamente en la escuela, para revisar avances, dejar trabajos y disipar dudas, algo en lo cual los padres de familia le apoyan, pero a pesar de ello pidió que se programen las clases de regularización para todos los niveles.

No es solo el tema del aprendizaje el que preocupa a Leyva Machuca, quien atiende una escuela multigrado en la Sierra Negra, también se trata del asunto de la pobreza que se resiente entre las familias de esa región, lo cual inevitablemente va a afectar a los estudiantes, advirtió.

Según dijo, el ausentismo es constante en las aulas, son muchos los menores que faltan porque deben ayudar a sus padres en el campo, por lo tanto asisten solo dos o tres veces por semana a la escuela.

Pero por el problema económico actual, dijo, habrá una deserción escolar significativa, sobre todo se alumnos que terminan su primaria y secundaria. “Los padres los van a sacar porque ya no pueden mantener sus familias, necesitan de sus hijos para que trabajen”.

Por lo anterior, teme que la deserción escolar alcance cifras importantes que alcancen hasta 70 por ciento, sobre todo entre los alumnos que cursan la secundaria o el bachillerato, porque ya tienen edad para trabajar.