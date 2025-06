Cartas a Gracia

“Que pague la ciudadanía”, Gracia, frase pronunciada por un agente de investigación cualquiera ante la noticia de la suspensión de la entrega de vales de gasolina –de asignación mensual– por parte de su dependencia, señalando que ante la falta de recursos institucionales, los interesados en la investigación de delitos que les afectaran, tendrían que aportar “una cooperación voluntaria” [como en la escuelas] para realizar sus actividades profesionales. Sentencia que podría endilgarse a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación; organismo que “ante la falta de respuesta positiva a su pliego petitorio, hipotéticamente señalaría: “Si el gobierno federal no cumple con nuestras demandas, que pague la ciudadanía”; aunque el viernes 30 de este mes, la sección 22 de Oaxaca, recibiera una respuesta favorable a demandas locales y de paso se llevara “un dinerito” en sus alforjas.

google.com , se entendería por rezago educativo "la condición en la que una persona no ha completado la educación básica o secundaria en el tiempo esperado, o no ha alcanzado los niveles de escolaridad adecuados para su edad". Y si bien seríamos testigos del enfrentamiento real o simulado entre aliados, Gracia, esta carta estaría destinada a divulgar la "Estimación de la población de 15 años y más en rezago educativo por entidad federativa al 31 de diciembre del 2024". De acuerdo al Instituto Nacional de Educación de Adultos (INEA), definición tomada de, se entendería por rezago educativo "la condición en la que una persona no ha completado la educación básica o secundaria en el tiempo esperado, o no ha alcanzado los niveles de escolaridad adecuados para su edad".

Según estimación , México contaba en 2024 de acuerdo a una proyección de CONAPO, con 100 948 100 habitantes de “15 años y más”. De ellos, 4 127 463 serían analfabetos (4.1%); 7 539 494, (7.5%) no tendrían la primara concluida y 15 854 155, (15.7%) no terminaría la secundaria. La sumatoria del rezago total (promedio) ascendería a 27 521 112 personas, (27.3%); cifra que aunque escandalosa, sería inferior en casi 6 millones de personas (5 817 778 ) a la que reportaría el INEA en el año 2 000 (33 338 898). No obstante la lectura daría por sentado que actualmente 1 de cada 4 mexicanos estaría en una situación de rezago educativo respecto a la educación básica.

El cuadro permitiría varias lectura Gracia, y todas de acuerdo al interés de las y los lectores y a continuación divulgaría la variable Rezago Total con énfasis en Puebla. Este indicador arrojaría los siguientes resultados: la entidad 7, Chiapas sería el estado en el que existiría la mayor población en rezago educativo que ascendería a un 1 862 005 personas, ocupando el lugar absoluto número 3 y la posición relativa (promedio) N.º 1 con un porcentaje de 45.3; la entidad 16, Michoacán de Ocampo tendría a 1 492 114 personas en rezago educativo, ocuparía la posición absoluta (lugar) número 6 y en la posición relativa número 2 con un por ciento de 40.6; la entidad 12, Guerrero hospedaría a 1 034 210 habitantes en condiciones de rezago total y ocuparía el lugar número 10, el lugar relativo 3 al le que correspondería un porcentaje de 39; Oaxaca contaría con 1 254 638 en condiciones de rezago total ocupando el lugar N.º. 9 y la posición relativa número 4 que le arrojaría un puntaje de 39.6; la entidad Veracruz de Ignacio de la Llave contaría con 2 350 082 personas de condiciones de rezago total y ocuparía el lugar 2, una posición relativa número 5 y un puntaje relativo de 37.4.

Puebla ocuparía la posición relativa número 6, obtendría un porcentaje de 39.6 y tendría un rezago total de 1 254 638 que equivaldría a que 2 de cada 5 personas de 15 años y más en condición de rezago educativo. Esta entidad contaría con 5 166 033 habitantes “de 15 años y más” de los que 308 936 serían analfabetas y que le daría la nada honrosa posición número 5; obtendría un por ciento de 6 que le posicionaría en el lugar número 6 y de ellos 406 363 no habrían concluido la primaria lo que le daría la posición número 6, un por ciento de 9 puntos y la posición porcentual 6 y finalmente, contaría con 987 350 personas sin secundaria terminada que le posicionaría en el lugar 4, un por ciento de 19.1 y una posición porcentual número 4.

Al otro lado de la tabla que consultamos, ordenada de menos a más se encontraría la Ciudad de México que obtendría el lugar porcentual 32, con un por ciento de 17 y un rezago total de 1 305 505 personas, ocupando el lugar 8 a pesar de contar con una “población de 15 años y más” de 7 693 376 habitantes; la entidad 19, Nuevo León contaría con un rezago total que ascendería a 855 186 que le posicionaría en el lugar 11 y un porcentaje de 17.6 y el lugar porcentual 31; el estado 5 Coahuila de Zaragoza tendría 464 548 personas en condición de rezago total, ocuparía en este rubro la posición 21, un por ciento de 18.3 y el lugar porcentual número 30; la entidad 26 Sonora reportaría contar con 476 652 habitantes del rango en condición de rezago total, la posición 19 en este indicador, un porcentaje de 19.7 y el lugar porcentual 29; y finalmente, la entidad 23 Quintana Roo tendría a 318 938 personas en condición de rezago total, ocuparía en lugar 26 en este rubro y un porciento de 20.2 y ocuparía el lugar porcentual número 28.

En general Gracia, los estados más afectados por el rezago educativo serían los del centro sur de la república; en tanto que los menos, salvo la CDMX y Quintana Roo, se ubicarían en el norte del país. Hilarión Castañeda Domingo resaltaría que a mayor población indígena, mayor rezago educativo originado por la falta de políticas públicas en la materia y la carencia de la capacitación del magisterio indígena. Coincidentemente hablaríamos de entidades con mayor riqueza versus estados con menores recursos financieros. Todo un caso a ser tomado en cuenta por los ejecutivos locales y sus jefes de despacho.