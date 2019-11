Proceso de revocación de Patjane no sería inmediato, advierte Fernando Manzanilla

El secretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, advirtió que a pesar del proceso de revocación de mandato iniciado por el cabildo de Tehuacán al presidente municipal Felipe Patjane Martínez, no hay riesgo de ingobernabilidad para esa localidad y advirtió que la defenestración del edil, si procede, no será inmediata.

“El caso de Tehuacán tiene su origen en un problema de administración pública o quejas que existen o que se van dando respecto a malos manejos en tema de administración, las autoridades competentes ya tendrán que pensarlo: la Auditoría Superior del Estado, una vez empiece la revisión de las cuentas públicas y el órgano de control que tiene internamente el ayuntamiento que es la Contraloría”, manifestó el responsable de la política interior en la entidad.

Entrevistado en sus oficinas, en el marco de las Jornadas de Martes Ciudadano, el funcionario abundó:

“No hay mucho más que explicar, que eso hay un proceso legal que se tiene que seguir , los regidores seguramente tendrán procedimientos para poder argumentar y poder proponerle al Congreso las razones que consideren de por qué es necesario la revocación de mandato y el Congreso ya tendrá que decidir qué es lo que procede”.

Ante la insistencia de los reporteros, Manzanilla Prieto aseveró: “la gobernabilidad está garantizada, no hay un problema de gobernabilidad, yo más bien veo que hay una serie de quejas por parte de los ciudadanos, pero esas quejas de los ciudadanos han subido ya al Cabildo, han subido con autoridades del propio ayuntamiento y hoy el ayuntamiento ya ha tomado una medida extrema considerando que alguien no tiene las condiciones para seguir gobernando. Pero el que sigan un proceso legal y que se avance como se tiene que avanzar para una revocación no implica que haya ingobernabilidad no hay ningún problema de ingobernabilidad. Lo que yo creo que sí hay es un problema de mala administración y la mala administración que se ha generado en la alcaldía ha generado toda esta serie de reacciones”.

Luego remató: “En el Congreso no sé cuánto tiempo lleve la revocación de mandato ni en cuanto tiempo la tengan que definir, seguramente ellos ya lo comunicarán, seguramente no será inmediata y tendrán que seguir un proceso de tiempo”.