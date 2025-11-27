Revoca Venezuela concesión a 6 aerolíneas internacionales que suspendieron vuelos por advertencia de EU

Caracas. El gobierno de Venezuela revocó este jueves las licencias para operar en el espacio aéreo de la repúbica bolivariana a seis aerolíneas internacionales que decidieron suspender vuelos al atender una advertencia emitida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA).

Las compañías que perdieron el derecho a establecer conexiones con Venezuela son: Iberia (España), TAP (Portugal), Avianca (Colombia), Latam (Colombia), Turkish Airlines (Turquía), GOL (Brasil).

El Instituto Nacional de Aviación Civil (Inac) publicó una nota de prensa en la que señala que la medida recae en estas empresas “por sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el gobierno de los Estados Unidos, suspendiendo unilateralmente sus operaciones aerocomerciales hacia y desde la República Bolivariana de Venezuela, basándose en un Notam emitido por una Autoridad Aeronáutica sin competencia en la FIR Maiquetía”.

El viernes pásado la FAA emitió una alerta a las aerolíneas sobre una “situación potencialmente peligrosa” al sobrevolar Venezuela y pidió “extremar precauciones”, y señaló un empeoramiento de la seguridad y una mayor actividad militar en y alrededor del país que podría poner en riesgo a aeronaves a todas las altitudes.

Un conjunto de aerolíneas publicaron de inmediato la suspensión indefinida de sus conexiones con Caracas.

El lunes, el ministro venezolano de Transporte, Ramón Velásquez, se reunió con representantes de las líneas aéreas que operan en el país y les notificó la advertencia de que si en 48 horas no reanudaban las conexiones perderían el derecho a operar en Venezuela. Ese mismo día, el presidente, Nicolás Maduro, durante su programa semanal de televisión, pidió a las autoridades aeronáuticas del país “aplicar la ley” con quien “se coma la luz”, en alusión a quienes atiendan a las acciones de Estados Unidos que persiguen desestabilizar la situación de Venezuela.

En contraste con la decisión de las mencionadas aerolíneas, otras compañías mantuvieron sus operaciones con total normalidad. Es el caso de Copa (Panamá), Cubana de Aviación, Boliviana de Aviación, Wingo (Colombia), Satena (Colombia) y las locales Estelar, Laser, Rutaca, Conviasa y Avior, que también ofrecen conexiones internacionales.

El miércoles, el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, destacó la discrecionalidad tanto de la decisión de suspender los vuelos como de la propia advertencia de la FAA, que considera una decisión políticamente motivada. Explicó que el Notam emitido por Estados Unidos también aplicaba a otras naciones, sin embargo las aerolíneas no suspendieron los vuelos en esos países.

Cabello también destacó que el mismo miércoles llegó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía un vuelo directo de Eastern Airlines proveniente de Estados Unidos con 175 migrantes repatriados.

“¿Cómo es que es tan peligroso y un avión de Estados Unidos trajo hoy migrantes venezolanos? Es la inmoralidad de quienes gobiernan Estados Unidos, que les dicen a los demás (que no vuelen a Venezuela) y ellos mandan un avión”, expuso el ministro en su programa de TV Con el Mazo Dando para luego agregar que se esperan más vuelos desde Estados Unidos en los próximos días.

Venezuela considera la advertencia estadounidense sobre vuelos en el espacio aéreo venezolano como parte de la “agresión multiforme” que Washington ejerce sobre el país, que incluye meses de un despliegue militar en aguas del Caribe de más de ocho naves de guerra, decenas de aviones y helicópteros, así como alrededor de 15 mil tropas. Asimismo, estima que la obediencia de algunas líneas aéreas al notam emitido por la FAA corresponde a una colaboración con esta campaña de agresión.

