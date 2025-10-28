Martes, octubre 28, 2025
Solo 44% del transporte público realizó revista vehicular

Solo 44% de unidades de transporte público en Puebla han cumplido con la Revista Vehicular. SMT advierte que no habrá prórrogas.
Yadira Llaven Anzures

La Secretaría de Movilidad y Transporte del estado reveló que únicamente 15 mil unidades del servicio público han cumplido con la obligatoria Revista Vehicular, proceso que no se efectuaba en la entidad desde hace 12 años.

Este número representa aproximadamente 44 por ciento de las más de 34 mil concesiones y permisos registrados oficialmente.

Durante la conferencia de prensa de este martes, en la que estuvo ausente el gobernador Alejandro Armenta Mier, la titular de la SMT, Silvia Tanús Osorio, enfatizó que la Revista Vehicular y Censo se consolidan como un programa histórico de modernización y seguridad. No obstante, advirtió que el sector se encuentra en la última etapa y que no habrá prórrogas.

Recordó que el proceso de revisión vehicular concluye el próximo 30 de noviembre de 2025.

La funcionaria estatal destacó que las unidades que, al finalizar el plazo, no hayan acudido a la revisión o el censo serán consideradas inexistentes para la administración.

Es baja la respuesta para la Revista Vehicular en Tehuacán

Tras un periodo de gracia de dos meses para completar la regularización, se iniciarán operativos de retiro de unidades e incluso procedimientos para la revocación de concesiones a partir del 1 de febrero de 2026.

Informó que el trámite se realiza en el Estadio Cuauhtémoc, el estacionamiento de la Biblioteca Central BUAP, y 22 sedes regionales.

Beneficio fiscal del 100 por ciento como incentivo a regularización

Para apoyar al sector transportista en su proceso de ordenamiento, Silvia Tanús informó que el gobierno de Puebla anunció la implementación de un beneficio fiscal del 100 por ciento aplicable a trámites esenciales.

Dijo que este estímulo busca facilitar la actualización de la documentación legal del parque vehicular.

El beneficio fiscal consiste en la exención de pago en cuotas por concepto de trámite de cesión de derechos con cambio de vehículo para concesionarios y permisionarios, así como el trámite de cambio de vehículo.

El beneficio fiscal estará vigente del 3 de noviembre al 18 de diciembre de 2025, una vez que se publique en el Periódico Oficial del Estado.

Por último, la SMT hizo un llamado firme a los permisionarios y concesionarios a aprovechar esta ventana de oportunidad para cumplir con la ley y garantizar un servicio seguro a los poblanos.

