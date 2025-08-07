Revista vehicular busca frenar concesiones irregulares en transporte público: Armenta

El gobernador del estado, Alejandro Armenta, afirmó que la revisión de más de 34 mil vehículos de transporte público, impulsada tras 12 años sin aplicarse, forma parte de una estrategia para combatir las irregularidades detectadas al inicio de su administración.

Como ejemplo, señaló que durante el censo de mototaxis realizado en todo el estado se identificaron casos en los que una sola persona concentraba al menos 20 mototaxis. Además, sin revelar nombres, denunció que un exfuncionario público llegó a acumular mil concesiones de transporte público.

“Luego tenemos a una persona que tiene 20 mototaxis, ¿eso cómo se llama? Descubrimos que un exfuncionario tenía mil concesiones. Ah, ¿verdad? Entonces eso no es transporte público, eso ya es otra cosa. Estamos poniendo orden porque para eso nos eligieron los poblanos: para actuar con apego a la ley”, expresó el mandatario.

Específicamente sobre los mototaxis, Armenta reconoció que, aunque este tipo de transporte no está regulado por la ley, surgió como una respuesta económica y de movilidad ante el abandono de los gobiernos anteriores. Por ello, aseguró que su administración no buscará criminalizar a quienes los conducen, sino ofrecerles opciones productivas y empleo formal.

“Somos promotores de la distribución de la riqueza, no de quitarle a los ricos para darle a los pobres, sino generar riqueza. Nosotros no vamos a encarcelar a los mototaxistas. Vamos a darles opciones productivas. No va a haber pretexto, eh. En municipios como Coronango, Acatzingo, Chietla, Chiautla, Huaquechula y Tepeyahualco, que son los seis con mayor número de mototaxis, vamos a darles opciones”, afirmó.

En ese sentido, anunció que en municipios como Coronango y Acatzingo, donde se establecerán fábricas de bicicletas y talleres de mantenimiento, los mototaxistas podrían ser empleados en esas actividades. Aclaró que estos centros de trabajo funcionarán como cooperativas, no como empresas privadas ni paraestatales.

“Y no los vamos a tener de empleados. Les vamos a hacer cooperativistas privados, organizados en cooperativas”, enfatizó Armenta.

Añadió que estas medidas no solo buscan mejorar las condiciones laborales y económicas de los conductores, sino también garantizar mayor seguridad a la población. Explicó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ha detectado que en diversos municipios, mototaxistas han sido captados por grupos delictivos para el traslado de drogas, por lo que una opción de empleo formal reduciría estos riesgos.

“Entonces, los que están realizando actividades irregulares, llámese piratas o mototaxis, después del estudio que haga la maestra (refiriéndose a la titular de la SMyT), se va a hacer un planteamiento. Ya estamos avanzando”, indicó.

Por otra parte, recordó que la revista vehicular que actualmente lleva 5 mil vehículos revisados de los más de 34 mil del padrón estatal, nació de la necesidad de regular las concesiones, luego de que al inicio de su gobierno se detectó que un exfuncionario había acumulado mil de ellas.

En ese marco, Armenta justificó que la revisión de los vehículos no solo busca ordenar el transporte público, sino también garantizar la seguridad de los pasajeros, asegurando que los permisos sean legítimos y los vehículos cumplan con las condiciones requeridas.

Sumado a esto, denunció que durante el censo de mototaxis, la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) descubrió que alcaldes de distintos municipios promueven este tipo de transporte irregular, por lo que hizo un llamado a los ediles a desistir de esas prácticas.