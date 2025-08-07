Revista vehicular busca frenar concesiones irregulares en transporte público: Armenta

El gobernador Alejandro Armenta afirmó este martes que un exfuncionario público llegó a acumular mil concesiones de transporte público en Puebla, en el marco de una serie de irregularidades heredadas que su administración busca erradicar a través de la regularización del sector.

Armenta hizo esta revelación durante su conferencia de prensa matutina, como parte de la defensa a la implementación de la revista vehicular, y recordó que esta estrategia surgió de anomalías detectadas al inicio de su administración. Desde enero Armenta ha señalado que su gobierno encontró casos de exfuncionarios que concentraron decenas e incluso cientos de permisos de manera irregular, lo que calificó como prácticas de corrupción, abuso de poder y chantaje político.

Durante esos meses, el gobernador ya había advertido que no se permitiría más la acumulación de concesiones como “monopolios” o “milpas”, y que la revisión del padrón buscaría depurar y redistribuir equitativamente los permisos para garantizar un servicio digno y seguro.

“Luego tenemos a una persona que tiene 20 mototaxis, ¿eso cómo se llama? Descubrimos que un exfuncionario tenía mil concesiones. Ah, ¿verdad? Entonces eso no es transporte público, eso ya es otra cosa. Estamos poniendo orden porque para eso nos eligieron los poblanos: para actuar con apego a la ley”, expresó hoy el mandatario.

El gobernador detalló que la revisión de más de 34 mil vehículos de transporte público, impulsada tras 12 años sin aplicarse, forma parte de una estrategia integral para combatir la ilegalidad en el servicio, particularmente en lo relacionado con la proliferación de mototaxis y las concesiones inactivas o heredadas.

Como ejemplo, señaló que durante el censo de mototaxis realizado en todo el estado se identificaron casos en los que una sola persona concentraba al menos 20 motocicletas adaptadas para el servicio público.

Específicamente sobre este tipo de transporte, Armenta reconoció que, aunque no está regulado por la ley, surgió como una respuesta económica y de movilidad ante el abandono de los gobiernos anteriores. Por ello, aseguró que su administración no buscará criminalizar a quienes los conducen, sino ofrecerles opciones productivas y empleo formal.

“Somos promotores de la distribución de la riqueza, no de quitarle a los ricos para darle a los pobres, sino generar riqueza. Nosotros no vamos a encarcelar a los mototaxistas. Vamos a darles opciones productivas. No va a haber pretexto, eh. En municipios como Coronango, Acatzingo, Chietla, Chiautla, Huaquechula y Tepeyahualco, que son los seis con mayor número de mototaxis, vamos a darles opciones”, afirmó.

En ese sentido, anunció que en municipios como Coronango y Acatzingo, donde se establecerán fábricas de bicicletas y talleres de mantenimiento, los mototaxistas podrían ser empleados en esas actividades. Aclaró que estos centros de trabajo funcionarán como cooperativas, no como empresas privadas ni paraestatales.

“Y no los vamos a tener de empleados. Les vamos a hacer cooperativistas privados, organizados en cooperativas”, enfatizó Armenta.

Añadió que estas medidas no sólo buscan mejorar las condiciones laborales y económicas de los conductores, sino también garantizar mayor seguridad a la población. Explicó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ha detectado que en diversos municipios mototaxistas han sido captados por grupos delictivos para el traslado de drogas, por lo que una opción de empleo formal reduciría estos riesgos.

“Entonces, los que están realizando actividades irregulares, llámese piratas o mototaxis, después del estudio que haga la maestra (refiriéndose a la titular de la SMyT), se va a hacer un planteamiento. Ya estamos avanzando”, indicó.

Por otra parte, recordó que la revista vehicular que actualmente lleva 5 mil automotores revisados de los más de 34 mil del padrón estatal, nació de la necesidad de regular las concesiones, luego de que al inicio de su gobierno se detectó que un exfuncionario había acumulado mil de ellas.

En ese marco, Armenta justificó que la revisión de los vehículos no sólo busca ordenar el transporte público, sino también garantizar la seguridad de los pasajeros, asegurando que los permisos sean legítimos y que los transportes cumplan con las condiciones requeridas.

Sumado a esto, denunció que durante el censo de mototaxis, la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) descubrió que alcaldes de distintos municipios promueven este tipo de transporte irregular, por lo que hizo un llamado a los ediles a desistir de esas prácticas.

“Estimados presidentes, respetuosamente… no se metan en el negocio del transporte. Saquen las manos. Se acabó la fiesta. Estamos en un estado donde hay ley, hay orden, hay respeto, hay principios y hay cuidado a la población. A nosotros nos ocupa el cuidado a la población, y todo con apego a la ley”, concluyó.

Durante la misma rueda de prensa, Armenta reafirmó que su gobierno no promueve leyes laxas, y que la prioridad es contar con operadores capacitados que garanticen seguridad en el transporte. En ese tenor, destacó que dejar pasar y omitir fue lo que permitió que florecieran prácticas ilegales en el pasado.

Cabe recordar que la titular de la SMT, Silvia Tanús Osorio, informó hace dos semanas que al menos mil 600 concesiones fueron dadas de baja por estar inactivas desde hace hasta 18 años, algunas registradas a nombre de personas fallecidas.

Tanús aclaró entonces que, si bien esas concesiones no eran piratas, sí fueron depositadas irregularmente, ya que la ley sólo permite hacerlo por dos meses, y muchas llevaban hasta dos décadas sin uso. La Secretaría notificó a los titulares, pero sólo tres o cuatro respondieron, por lo que las placas fueron finiquitadas.