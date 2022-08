Revisiones aleatorias en el Centro Histórico no son discriminatorias, no violan la Constitución: SSC

Las revisiones aleatorias que se hacen a transeúntes en el Centro Histórico de la ciudad no son discriminatorias, ni vulneran las garantías individuales de las personas establecidas en la Constitución, subrayó Consuelo Cruz Galindo, secretaria de Seguridad Ciudadana.

En entrevista, la funcionaria municipal destacó que todas las acciones de los agentes de seguridad están apegadas a derecho, además de que no son de ahora sino que se han aplicado en otros momentos.

Cruz Galindo subrayó que las revisiones no discriminan porque no se establece un tipo especial de persona a la cual se debe aplicar la medida, si no que se aplica en zonas de alta delincuencia.

“No es algo que se hace en estos días si no históricamente y nosotros aplicamos desde el inicio de la administración a través de nuestros planes y estrategias de seguridad”.

Manifestó que de lleva a cabo de la mano con la estrategia de reordenamiento del Centro Histórico y de retiro del comercio informal.