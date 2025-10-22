Miércoles, octubre 22, 2025
Revisarán propuestas de Pueblos de Cholula avaladas por universidades 

INPI pide garantizar que la consulta indígena sea previa, libre, informada

Martín Hernández Alcántara

Con intermediación del gobierno del estado de Puebla, el ayuntamiento representantes de los pueblos originarios de San Andrés Cholula acordaron revisar las propuestas de planeación territorial elaboradas por las comunidades y avaladas por las universidades Iberoamericana, de las Américas Puebla (UDLAP) y Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), con el fin de determinar su viabilidad y compatibilidad conforme a los nuevos lineamientos jurídicos para la elaboración de los Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Municipal. 

En la Sala de Juntas de la Dirección General de Gobierno, las autoridades y representantes comunitarios sostuvieron un encuentro para dar seguimiento al conflicto que derivó en el cierre de la carretera Federal Puebla-Atlixco a la altura de Tlaxcalancingo. En la sesión participaron funcionarios de la Secretaría de Gobernación estatal, la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI) y el Ayuntamiento de San Andrés Cholula. 

Entre los asistentes estuvieron Raúl Pineda Raygoza, director de Gobierno; Isai Gracida Martínez, director general Jurídico; Joanna Concepción López Benítez y Carlos de Jesús Solís Limón, por la Secretaría de Medio Ambiente; Patricia Saldaña Huerta, del INPI; Moisés Ismael Rosas Cabrera, José Carlos González Juárez y Lennica Díaz Macareno, del IPPI; además de Guadalupe Cuautle Torres, presidenta municipal, acompañada por funcionarios del cabildo. 

Los representantes del INPI y el IPPI enfatizaron la necesidad de garantizar que la consulta indígena sea previa, libre, informada y culturalmente pertinente, con la participación de todas las comunidades, así como de expertos, asociaciones civiles, universidades e instancias gubernamentales. 

Asimismo, se informó que existen siete juicios de amparo promovidos para impugnar la sesión de cabildo del 19 de agosto pasado, tres de los cuales cuentan con suspensión definitiva –impugnada por el ayuntamiento–, mientras que los otros cuatro fueron desechados por la autoridad federal. 

Las partes coincidieron en mantener el diálogo y no realizar actos que afecten la gobernabilidad ni la paz social en el municipio. También acordaron informar formalmente a la autoridad federal su disposición para continuar con los trabajos relacionados con la consulta indígena, siempre que no exista impedimento judicial.  

Los representantes de los pueblos originarios dieron a conocer la minuta del encuentro a través de redes sociales. 

