Viernes, noviembre 7, 2025
NoticiasEstado

Revientan Jhovanni Oliver elección en el Sindicato Burocratas; bloquea y cierra puerta a cientos de votantes

El líder sindical Jhovani Oliver Gallo revienta la asamblea del Sindicato de Burócratas e impide la votación del Comité Electoral
Yadira Llaven Anzures

Ante la llegada masiva de trabajadores para emitir su voto en la elección del Comité Electoral del Sindicato de Burócratas, el secretario general Jhovani Oliver Gallo reventó la asamblea extraordinaria, colocó un cerco metálico e impidió el acceso a los agremiados, bajo el pretexto de que no había quórum legal para llevar a cabo los comicios.

Alrededor de las 19 horas de este viernes, la sede sindical, ubicada en la colonia Maravillas, se convirtió en un foco de conflicto, luego de que el actual líder fuera señalado por cerrar las puertas e impedir el acceso a cientos de agremiados que buscaban votar.

Esta acción provocó una ola de indignación y enervamiento entre la base trabajadora.

La aspirante Marta Rodríguez, de la planilla Movimiento Democrático, acusó de manera directa a Oliver Gallo de reventar la elección, tras afirmar que había más de 3 mil trabajadores en la sede, de los cuales más de la mitad se quedaron afuera.

En entrevista con La Jornada de Oriente, afirmó que de fondo Jhovani Oliver busca permanecer dos años más en el cargo, para intentar tapar el desvío de cuotas sindicales que ascienden a 20 millones de pesos, y de los que se desconoce su destino.

Ante la crisis que se enfrenta, Marta Rodríguez pidió la intervención del gobierno del estado para garantizar unos comicios transparentes y en paz.

De lo contrario, advirtió que buscarán la salida de Oliver Gallo y la instalación de un Comité Interino.

Asisten cerca de 3 mil trabajadores a votar

A pesar de que la asamblea logró declarar el quórum con la presencia de mil 306 trabajadores, aunque la mayoría seguía sin acceder al sindicato, cerca de las 7 de la noche el proceso de votación se vino abajo.

Los trabajadores, muchos de los cuales esperaban desde las 3:30 de la tarde sin haber comido, denunciaron un retraso intencional para forzar el abandono de los votantes.

Los asistentes acusaron directamente a Jhovani Oliver de buscar retardar el proceso con el presunto fin de “aburrir” a los trabajadores y que la baja participación favoreciera a su grupo.

La fila para emitir el voto se extendió desde las oficinas sindicales hasta el centro deportivo aledaño.

Por momentos, se calculó que un total de 3 mil trabajadores esperaban poder ejercer su derecho.

La molestia se hizo evidente con rechiflas y una creciente inconformidad entre los burócratas, quienes vieron su participación obstruida por el cierre de puertas.

La planilla opositora Movimiento Democrático, encabezada por Marta Rodríguez, elevó la tensión al lanzar una alerta sobre presuntas irregularidades. Advirtieron sobre la posible clonación de mil credenciales de trabajadores para utilizarlas a favor del grupo de Oliver, lo que aumentó el escrutinio sobre el desarrollo de la elección.

La jornada se mantuvo en un clima de alta tensión, con los trabajadores vigilando de cerca el proceso para exigir la transparencia del proceso interno.

Te puede interesar: Arranca la sucesión en el Sindicato de Burócratas de Puebla; hoy eligen Comité Electoral

Temas

Más noticias

Nacional

Grecia Quiroz pide al gobierno federal voltear a ver a Uruapan y frenar violencia en la región

La Jornada -
Uruapan, Mich. Ante miles de uruapenses que se manifestaron para exigir justicia y reclamar las omisiones gubernamentales en el asesinato del alcalde, Carlos Manzo,...
Nacional

Falsos, argumentos de Lima contra la Presidenta: SRE

La Jornada -
México. Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 9 El gobierno de México subrayó que son “falsas” las motivaciones que llevaron al Congreso de Perú...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Arranca la sucesión en el Sindicato de Burócratas de Puebla; hoy eligen Comité Electoral

Yadira Llaven Anzures -
El Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados (STSPEPYOD) inicia este viernes el proceso para elegir...

Detención del socio Miguel Ángel no paraliza la operación del Consorcio SRS, sostuvo líder de avicultores

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán. La detención de Miguel Ángel, socio del consorcio Socorro Romero Sánchez (SRS) y heredero de su fundadora del mismo nombre, no afecta a...

Huelga en Monte de Piedad paraliza 7 sucursales en Puebla

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
El Sindicato Nacional de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad inició la huelga en el primer minuto de este 1 de octubre en más...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025