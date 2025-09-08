Lunes, septiembre 8, 2025
Fiscal pide no revictimizar a menor separado del Instituto D’Amicis por estar implicado en asesinato

Yadira Llaven Anzures

La fiscal Idamis Pastor Betancourt pidió que no se revictimice a menor implicado en el asesinato de una mujer en Lomas de Angelópolis, al afirmar que el delito que cometió es inimputable.

En rueda de prensa, expuso que el tema “es muy delicado, con muchas aristas y criterios que cada uno podríamos tener como padres y madres de familia, como parte de una institución, directivos y padres del menor, y cada opinión debe ser respetada”.

Aclaró que el menor de edad cometió un delito inimputable, lo cual significa que no es responsable penalmente, por no comprender las consecuencias de sus actos.

Esto a raíz que la Dirección General del Instituto D’Amicis informó que a partir de este domingo 7 de septiembre de 2025, Axel “N” ya no forma parte de la comunidad educativa, después del reclamo de padres y madres de familia que pidieron la salida del menor.

